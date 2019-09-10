В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми

Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам. Об этом сообщил в Twitter соратник Навального Леонид Волков.
По словам Волкова, обыски проходят дома у координатора уфимского штаба Лилии Чанышевой, главы штаба в Самаре Егора Алашеева, руководителя пермского штаба Сергея Ухова и его сотрудника Юрия Боброва.
Как отмечается в Twitter штаба в Перми, причины обысков пока неизвестны. Волков связывает их с делом об отмывании основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) крупной суммы денег.
«Такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. РБК направил запрос в СУ СК России по Самарской области.