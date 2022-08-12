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В России учредили День анимации

Ранее с таким предложением выступил Минкульт. Указ приурочен к 110-летнему юбилею показа кукольного фильма «Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей с усачами», с которого началась история российской анимации
Фото: Кадр из фильма «Прекрасная Люканида»
Фото: Кадр из фильма «Прекрасная Люканида»

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня российской анимации 8 апреля, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», — сказано в документе. Указ уже вступил в силу.

Сделать 8 апреля Днем российской анимации предложило Министерство культуры 21 марта. Ведомство пояснило, что именно в этот день (26 марта по старому стилю) состоялся первый публичный показ кукольного фильма «Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей с усачами» кинорежиссера Владислава Старевича. Эту дату принято считать началом истории отечественной анимации, отметили в министерстве.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Минкульт предложил учредить новый праздник к 110-летнему юбилею этих событий и вынес проект указа на общественное обсуждение.

Тогда же председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что сейчас отечественная анимация переживает новый этап своего развития. Она поддержала инициативу Минкульта и назвала появление праздника знаковым и своевременным, так как отрасль «вышла на совершенно иной качественный уровень».

«Это событие закрепит высокий статус отрасли, подчеркнет значимость работы ее авторов, а также отдаст дань традиции», — говорила Слащева.

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Ранее российские кинотеатры столкнулись с нехваткой картин для показа на фоне ухода с российского рынка западных (в том числе голливудских) киностудий, которые отменили премьеры своих проектов в стране. В июле спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил, что для заполнения кинозалов российским производителям кинолент необходимо снимать не менее 200–250 фильмов в год. Сейчас, по его словам, эта цифра не превышает 100.

Швыдкой предложил обдумать идею о легализации кинопроката по принципу параллельного импорта, то есть без согласия правообладателя, но правительство отказалось от этой идеи, писал Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники. Также власти решили не выделять дополнительные 6,5 млрд руб. субсидий, о которых просили кинотеатры.

Однако в Министерстве культуры заверили РБК Life, что на экраны российских кинотеатров уже в августе выйдут фильмы из стран Азии и ближнего зарубежья, которые заменят картины ушедших западных киностудий.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев рассказывал, что только в марте текущего года на фоне отзыва премьер наиболее кассовых фильмов российские кинотеатры потеряли более 5 млрд руб. «Это больше, чем весь российский кинопрокат заработал в феврале», — пояснял он.

Фильмы пяти крупнейших голливудских студий — Warner Bros., Sony, Disney, а также Universal и Paramount, которые ушли из России, — это 80% рынка страны. Таким образом, кинотеатры за месяц должны были потерять более 80% кассы, отмечал Нечаев.

В пресс-службе сети кинотеатров «Каро» РБК говорили, что пока будут «работать с тем, что есть». Минкульт со своей стороны обещал сдвинуть график премьер российских картин.

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Татьяна Зыкина
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