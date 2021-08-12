Superjob узнал, сколько россияне готовы потерять в зарплате ради удаленки

В среднем ради перехода на удаленку опрошенные россияне готовы потерять 10% заработка. Почти на столько же (9%) респонденты готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради работы рядом с домом

Треть опрошенных россиян (33%) готовы пойти на снижение зарплаты ради перехода на удаленку, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

В опросе участвовали 1,5 тыс. человек, которые хотят работать удаленно и чья профессия предполагает такую возможность.

Не согласились снизить свои зарплатные ожидания ради перехода на удаленку 40% опрошенных, еще 27% затруднились ответить на вопрос.

В среднем респонденты, которые хотят перейти на дистанционный формат работы, готовы потерять 10% зарплаты. В этой группе: