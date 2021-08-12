Superjob узнал, сколько россияне готовы потерять в зарплате ради удаленки
Треть опрошенных россиян (33%) готовы пойти на снижение зарплаты ради перехода на удаленку, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.
В опросе участвовали 1,5 тыс. человек, которые хотят работать удаленно и чья профессия предполагает такую возможность.
Не согласились снизить свои зарплатные ожидания ради перехода на удаленку 40% опрошенных, еще 27% затруднились ответить на вопрос.
В среднем респонденты, которые хотят перейти на дистанционный формат работы, готовы потерять 10% зарплаты. В этой группе:
- 17% сообщили, что готовы получать на 5% меньше;
- 9% готовы согласиться на 10-процентное снижение заработка;
- по 2% готовы на уменьшение зарплаты на 15% и 25%;
- 3% — на снижение на 20%.