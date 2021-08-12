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Superjob узнал, сколько россияне готовы потерять в зарплате ради удаленки

В среднем ради перехода на удаленку опрошенные россияне готовы потерять 10% заработка. Почти на столько же (9%) респонденты готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради работы рядом с домом

Треть опрошенных россиян (33%) готовы пойти на снижение зарплаты ради перехода на удаленку, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

В опросе участвовали 1,5 тыс. человек, которые хотят работать удаленно и чья профессия предполагает такую возможность.

Не согласились снизить свои зарплатные ожидания ради перехода на удаленку 40% опрошенных, еще 27% затруднились ответить на вопрос.

В среднем респонденты, которые хотят перейти на дистанционный формат работы, готовы потерять 10% зарплаты. В этой группе:

  • 17% сообщили, что готовы получать на 5% меньше;
  • 9% готовы согласиться на 10-процентное снижение заработка;
  • по 2% готовы на уменьшение зарплаты на 15% и 25%;
  • 3% — на снижение на 20%.

Число работающих на удаленке россиян сократилось в три раза с весны
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Тех, кто готов к денежным уступкам ради работы из дома, больше среди молодежи до 24 лет, а также респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб. (по 43%).

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При этом для работы дома частью заработка готова поступиться уже большая доля опрошенных россиян — не треть, как в случае с удаленкой, а 48%. Однако в среднем уступить в деньгах ради работы из дома респонденты готовы почти столько же — 9% зарплаты.

В Москве и ряде других российских регионов этим летом частично вернули обязательный перевод сотрудников на удаленку. В столице на фоне роста числа заразившихся коронавирусом компании в конце июня обязали отправить на удаленку 30% непривитых сотрудников.

В марте о снижении зарплаты после перехода на дистанционный формат работы сообщили 27,9% сотрудников российских компаний, опрошенных компанией «Мегаплан». Еще 15% заявили, что их зарплата выросла, а более половины опрошенных (57,1%) сообщили, что удаленка не повлияла на оплату их труда.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
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