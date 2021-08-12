McKinsey включили Москву в тройку городов с лучшей транспортной системой

Почему Москва поднялась в тройку
Итоговый общий рейтинг городов McKinsey формируется на базе семи специализированных рейтингов, включая физическую (рельсовый транспорт, улично-дорожная сеть и транспорт совместного использования) и финансовую доступность транспорта (общественный транспорт; стоимость и барьеры использования личного транспорта), эффективность общественного и личного транспорта, его удобство (оценивает электронные сервисы, комфорт в пути, интермодальность и билетную систему), а также безопасность и устойчивое развитие (физическая и экологическая безопасность).
За последние три года Москва переместилась со второго на первое место в рейтинге эффективности благодаря расширению системы метро, увеличению выделенных полос для общественного транспорта, внедрению экспресс-маршрутов автобусов и сети наземных маршрутов автобусов «Магистраль», говорится в исследовании. Столица вошла в тройку городов — лидеров по времени ожидания поезда в метро (1,5 минуты в час пик), скорости движения общественного транспорта (около 21 км/ч в час пик) и доле выделенных полос (6,5% против 2,3% в среднем). Москва также улучшила положение по физической доступности транспортной инфраструктуры, поднявшись с двенадцатого на шестое место. Этому способствовали вложение «значительных средств» в развитие рельсовой инфраструктуры, в том числе метрополитена, и строительство Московских центральных диаметров (МЦД), отмечают в McKinsey. Экономию времени благодаря развитию МЦД для жителей города там оценили в $21 млн в год.
Авторы исследования указали, что в столице быстро развивается транспорт совместного использования — общее количество велосипедов, которые можно взять напрокат в городском сервисе «Велобайк», за три года увеличилось с 1 тыс. до 6,5 тыс., а также появились службы аренды электросамокатов, насчитывающие 5 тыс. транспортных средств. Почти в пять раз — с 6,5 тыс. до 30 тыс. — вырос парк автомобилей в службах каршеринга (данные по состоянию на период до начала пандемии).
В проекте бюджета Москвы на ближайшие три года заложено почти 1,2 трлн руб. расходов на строительство транспортной инфраструктуры, заявила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, выступая в Мосгордуме в ноябре 2020 года. «В следующем году (2021-м. — РБК) на строительство новых линий, станций метро, автомобильных и железных дорог и различных транспортных сооружений планируется выделить 376 млрд руб.», — уточнила она.
В чем Москва уступает конкурентам
По показателям удобства Москва опустилась с шестого на восьмое место, а в рейтинге безопасности и устойчивого развития так и не смогла войти в десятку ведущих мегаполисов мира.
По индексу устойчивого развития, который составляется по результатам опроса горожан, российская столица заняла девятое место (в 2018 году такой опрос не проводился). Жители лидирующих по этому показателю городов мира (первые три места заняли Гонконг, Сингапур и Пекин) больше пользуются общественным транспортом или средствами индивидуальной мобильности (велосипедами и самокатами), говорит Чечулин: «Те города, у которых индекс устойчивого развития выше, чем у Москвы, ввели жесткие меры против автомобилей». У всех лидеров, кроме российской столицы, есть ограничения на проезд автомобилей, например в центр города, добавляет Покотило, а также присутствуют динамическое ценообразование и существенные экологические ограничения. В Москве же стоимость километра пробега машины ниже, чем в других городах, отмечает Чечулин.
Московским властям удалось избежать введения жестких ограничительных мер для использования личного автомобиля, но горожане все больше доверяют городскому транспорту, утверждает представитель дептранса: с 2010 по 2019 год доля пользователей общественного транспорта выросла с 62 до 70%. Попасть в топ-10 ведущих мегаполисов благодаря развитию городского транспорта по итогам опроса горожан — это «достойный результат», уверен он.
Помимо увеличения стоимости владения автомобилем есть еще несколько дополнительных мер, реализация которых позволит улучшить место транспортной системы Москвы среди ведущих мегаполисов, считают в McKinsey. К таким мерам авторы исследования относят продолжение развития рельсового транспорта и велосипедной инфраструктуры, а также оптимизацию скоростного режима на автодорогах внутри города. Одна из проблем Москвы и России в целом — более высокие скоростные режимы, разрешенные в городах, объясняет Покотило. По его мнению, то, что превышение скорости на 20 км/ч не штрафуется, — «беспрецедентно» высокий порог. В Москве расставили многочисленные камеры, но «гонки» по городу, большой нештрафуемый порог вкупе с низкими штрафами не позволяют говорить о том, что для безопасности движения сделано все возможное, добавляет он.
Еще одна рекомендуемая мера — запуск мобильного приложения с принципом MaaS (Mobility-as-a-Service, или «Мобильность как услуга»). Запуск такого приложения — это шаг в сторону объединения всех транспортных сервисов, отмечал в ноябре 2020 года заммэра Москвы и руководитель дептранса Максим Ликсутов. По его словам, с помощью такой мобильной платформы можно спланировать и организовать поездку, где сочетаются разные виды городского транспорта с заранее определенной или динамической стоимостью, но обязательно выгодной для конкретного пользователя и настроенной под него. «Мы занимаемся темой безопасности на дорогах и планируем создать самую современную в мире систему MaaS», — отметили в пресс-службе дептранса.