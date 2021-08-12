McKinsey включили Москву в тройку городов с лучшей транспортной системой

Москва заняла третье место в новом исследовании McKinsey, посвященном анализу транспорта в 25 ведущих мегаполисах мира. Этому помогло расширение метро, строительство МЦД и увеличение выделенных полос для общественного транспорта

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Москва заняла третье место в новом исследовании консалтинговой компании McKinsey «Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха». Российская столица уступила только Сингапуру и Пекину. В предыдущем подобном исследовании McKinsey, вышедшем три года назад, в июне 2018 года, Москва занимала лишь шестое место.

В исследовании рассматривались города с населением более 5 млн человек, валовым региональным продуктом (ВРП) на душу населения свыше $10 тыс., количеством автомобилей — более 150 на 1 тыс. человек. Авторы отобрали 21 город, где имеются сопоставимые транспортные системы. Еще четыре города были включены по причине лидерства в нескольких международных рейтингах по развитию ряда аспектов транспортных систем.

Москве, для того чтобы улучшить позиции города в дальнейшем, надо увеличивать стоимость использования автомобиля в городе, разобраться со скоростным режимом в черте столицы, развивать велосипедную инфраструктуру и улучшать мобильное приложение, касающееся транспортных услуг, сказали РБК авторы исследования — партнер McKinsey и руководитель экспертного центра по городскому транспорту Вадим Покотило и младший партнер McKinsey Дмитрий Чечулин.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (дептранс) ознакомились с отчетом, так как следят за всеми исследованиями и рейтингами. Это позволяет сравнить Москву с остальными мегаполисами мира и понять, на что надо обратить внимание в первую очередь, сказал представитель департамента.