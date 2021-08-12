Впервые больше 800 смертей. Самое актуальное о пандемии на 12 августа

Осенний всплеск эпидемии возможен, но не предсказуем, «Спутник V» оправдал ожидания разработчиков, в США предупредили об опасностях йота-штамма. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 21 932 заразившхся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,5 млн. Выздоровели 5,8 млн человек (20,1 тыс. за сутки), умерли более 168 тыс. (плюс 808 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

Подъем заболеваемости коронавирусом к осени возможен, однако пока неизвестно, насколько он может быть сильным заявила РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «Будет ли этой осенью больше заболевших, чем прошлой, зависит от того, как будут соблюдать призывы к вакцинации и меры защиты», — пояснила она.

Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но остается напряженной, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Вакцина «Спутник V», которая год назад была зарегистрирована в России, полностью подтвердила свое качество и безопасность, выбранная конструкция препарата оказалась оптимальной, а все прогнозы по ней сбылись, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в сентябре ожидается регистрация варианта вакцины для детей, чтобы начать прививать школьников.

Эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса дельта оценивается в 83%, от тяжелых случаев COVID он защищает более чем на 95%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 203,2 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 204 млн человек, более 4,3 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,6 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,9 млн), на третьем — Бразилия (20,1 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Франция (6,1 млн), следует из данных ВОЗ.

Штамм коронавируса йота (также известен как B.1.526), выявленный в США, способен значительно повысить уровень смертности от инфекции, особенно среди пожилых людей и передается он на 15-20% быстрее. К такому выводу пришла группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете.

Достижение коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно в условиях циркуляции дельта-штамма, считает руководитель группы разработчиков Оксфордской вакцины от коронавируса Эндрю Поллард.

В столице США вводится обязательная вакцинация для чиновников округа Колумбия, они должны привиться до 19 сентября. По истечении отведенного срока чиновников обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест.

Пакистан с 10 сентября запретит авиаперелеты внутри страны без прививки от COVID-19.