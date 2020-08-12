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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от COVID-19 умерли 11 человек

Всего в столице с начала эпидемии скончались 4622 человека. Это наибольший показатель среди российских регионов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

От коронавирусной инфекции за последние 24 часа в Москве скончались 11 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.

Общее число жертв эпидемии в столице достигло 4622. Москва продолжает занимать первое место по смертности от коронавирусной инфекции. На втором месте Санкт-Петербург с 2188 жертвами болезни, следом идет Подмосковье, где умерли 1132 жителя.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 августа
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Ранее 12 августа власти сообщали, что в Москве выявили 689 новых пациентов с COVID-19. Таким образом общее число заболевших в городе приблизилось к 250 тыс. Среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве за последнюю составляет 0,28%.

Вылечились за сутки 1088 человек. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, количество выздоровевших в российской столице составляет сейчас 192 686 человек.

В Москве вылечились от коронавируса еще 1088 пациентов
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

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12 августа общее число заболевших COVID-19 по всей стране преодолело отметку в 900 тыс. человек. За сутки выявили 5102 новых инфицированных, всего их стало 902 701.

От коронавируса в России умерли 15 260 человек (129 за последние сутки). Выздоровело более 710 тыс. пациентов, 234 тыс. продолжают наблюдаться врачами.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, жертвы, Москва
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В Москве за сутки выявили 689 новых случаев коронавируса
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