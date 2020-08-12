В Москве за сутки от COVID-19 умерли 11 человек

Всего в столице с начала эпидемии скончались 4622 человека. Это наибольший показатель среди российских регионов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

От коронавирусной инфекции за последние 24 часа в Москве скончались 11 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.

Общее число жертв эпидемии в столице достигло 4622. Москва продолжает занимать первое место по смертности от коронавирусной инфекции. На втором месте Санкт-Петербург с 2188 жертвами болезни, следом идет Подмосковье, где умерли 1132 жителя.

Ранее 12 августа власти сообщали, что в Москве выявили 689 новых пациентов с COVID-19. Таким образом общее число заболевших в городе приблизилось к 250 тыс. Среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве за последнюю составляет 0,28%.