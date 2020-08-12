В Москве вылечились от коронавируса еще 1088 пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве выздоровели еще 1088 человек после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает московский оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 192 686», — отметила вице-мэр.

Накануне, 11 августа, в стране было выявлено 4945 новых случаев заражения, среди которых 694 случаев зафиксировали в Москве. Число новых заражений по стране стало минимальным с 23 апреля. Московский оперативный штаб также сообщил, что в столице 11 августа умерли 12 человек с коронавирусом.

Американский Университет Джонса Хопкинса выяснил, что в мире число зараженных коронавирусом превысило 20 млн человек.