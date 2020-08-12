В Москве за сутки выявили 689 новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за 11 августа зафиксировали 689 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, с начала пандемии в столице выявили 249 611 случаев заболевания коронавирусом.

«Темп прироста новых случаев COVID-19 за сутки в четыре раза ниже, чем на 1 июня. Среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве за последнюю неделю равен 0,28%», — отметили в оперативном штабе.

Тем не менее Москва продолжает занимать первое место по суточному приросту новых случаев COVID-19. Следом за ней идут Свердловская область — 167 заболевших, Санкт-Петербург — 161, Московская область — 152.