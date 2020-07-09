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Капитану ФСБ дали условный срок за разглашение гостайны

Суд признал офицера виновной в разглашении гостайны, однако учел наличие смягчающих обстоятельств и не стал отправлять ее в места лишения свободы
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Капитан ФСБ Анна Соловьева, служившая в управлении спецслужбы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, признана виновной в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Рассмотрев дело офицера ФСБ, 1-й Западный окружной военный суд признал, что Соловьева в 2015–2016 годах передавала некоему «гражданскому лицу» информацию о регистрационных данных абонентов операторов связи, их разговорах по телефону и местонахождении. Сама Соловьева вину в суде не признала.

Согласно ч. 1 ст. 283 УК РФ, за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, тот, кому секретная информация стала известна по службе, может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет. Однако Соловьеву суд за решетку отправлять не стал.

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Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

«Суд принял во внимание наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств и данные о личности Соловьевой и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Кроме того, офицеру ФСБ запретили в течение двух лет занимать должности, связанные допуском к государственной тайне, а также с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах.

Уголовное дело в отношении человека, получавшего информацию от Соловьевой, выделено в отдельное производство.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ФСБ, разглашение гостайны
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