В России за сутки умерли 129 человек с коронавирусом

За минувшие сутки наибольшее число смертей зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге — по 12. В остальных регионах, где были подтверждены летальные исходы, скончались менее десяти человек

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние 24 часа в России скончались 129 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом. <...> За весь период от коронавируса умерли 15 260 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее число жертв за последние сутки выявили в Москве и Санкт-Петербурге — по 12. В Свердловской области умерли девять пациентов, в Омской области — семь, в Тамбовской и Калининградской — по шесть, в Красноярском крае, Московской и Новосибирской области — по пять.



Москва является лидером по смертности от коронавируса. На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах: