В России за сутки умерли 129 человек с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,15 (-0,62) Инвестиции, 11 авг, 13:09
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 85,92 (-0,9) Инвестиции, 11 авг, 13:09
YouTube-блогера арестовали по обвинению в незаконном доступе к гостайне Общество, 12:01 Глава Центра Гамалеи сообщил о порядке введения вакцины от коронавируса Общество, 11:59 Как экономить время и деньги на командировках РБК и Smartway, 11:59 Шойгу анонсировал закупку Минобороны дополнительной партии Су-35 Политика, 11:52 Мурашко назвал безосновательной зарубежную критику российской вакцины Общество, 11:50 Появился новый способ кражи биткоинов Крипто, 11:30 Цифровизация в действии: эффективные решения для ИТ- и телеком-компаний Конференции, 11:30 В Монголии умер заразившийся бубонной чумой мужчина Общество, 11:29 Как вернуть из ФНС многомиллионные переплаты. Несложная инструкция Pro, 11:21 Apple подписала контракт со студией Мартина Скорсезе Стиль, 11:17 В Краснодаре открылась творческая мастерская для людей с аутизмом Партнерский материал, 11:15 Как работает индустриальный интернет вещей Партнерский материал, 11:10 РФС отсудил у «Телеспорта» €530 тыс. Спорт, 11:07 В Ивановской области ФСБ нашла рабов у наркоторговцев Общество, 10:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки умерли 129 человек с коронавирусом

За минувшие сутки наибольшее число смертей зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге — по 12. В остальных регионах, где были подтверждены летальные исходы, скончались менее десяти человек
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние 24 часа в России скончались 129 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом. <...> За весь период от коронавируса умерли 15 260 человек», — говорится в сообщении.

Число случаев COVID-19 в России превысило 900 тыс.
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Наибольшее число жертв за последние сутки выявили в Москве и Санкт-Петербурге — по 12. В Свердловской области умерли девять пациентов, в Омской области — семь, в Тамбовской и Калининградской — по шесть, в Красноярском крае, Московской и Новосибирской области — по пять.

Москва является лидером по смертности от коронавируса. На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 2188;
  • Московская область — 1132;
  • Дагестан — 461;
  • Нижегородская область — 418;
  • Красноярский край — 376;
  • Свердловская область — 351;
  • Новосибирская область — 297;
  • Тульская область — 284;
  • Ростовская область — 271.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 5102 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Всего в России выявлен 902 701 случай инфицирования в 85 регионах.

Мурашко заявил об эффективности и безопасности вакцины от COVID
Общество
Михаил Мурашко

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

За последние 24 часа полностью выздоровели 7123 человека. В общей сложности в стране от коронавируса вылечились 710 298 человек. Под наблюдением врачей сейчас находятся более 234,5 тыс. пациентов. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 31,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 244 тыс. за последние сутки.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19, жертвы
Материалы по теме
Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19
Общество
Минздрав показал фото зарегистрированной в России вакцины от коронавируса
Общество
Кабмин разрешил досрочно выходить на пенсию борющимся с COVID медикам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter