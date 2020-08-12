В России за сутки умерли 129 человек с коронавирусом
За последние 24 часа в России скончались 129 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За сутки подтверждено 129 летальных случаев с коронавирусом. <...> За весь период от коронавируса умерли 15 260 человек», — говорится в сообщении.
Наибольшее число жертв за последние сутки выявили в Москве и Санкт-Петербурге — по 12. В Свердловской области умерли девять пациентов, в Омской области — семь, в Тамбовской и Калининградской — по шесть, в Красноярском крае, Московской и Новосибирской области — по пять.
Москва является лидером по смертности от коронавируса. На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:
- Санкт-Петербург — 2188;
- Московская область — 1132;
- Дагестан — 461;
- Нижегородская область — 418;
- Красноярский край — 376;
- Свердловская область — 351;
- Новосибирская область — 297;
- Тульская область — 284;
- Ростовская область — 271.