Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 августа

В США и Германии скептически отнеслись к российской вакцине, проверкой данных о российском препарате займется ВОЗ, в Мариинке заболели несколько артистов — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 897,5 тыс. (плюс 4945 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умер 15 131 человек (плюс 130 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 703,1 тыс. человек.