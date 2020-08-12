Пандемия коронавируса , 12 авг, 07:58
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 августа
В США и Германии скептически отнеслись к российской вакцине, проверкой данных о российском препарате займется ВОЗ, в Мариинке заболели несколько артистов — главное в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 897,5 тыс. (плюс 4945 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умер 15 131 человек (плюс 130 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 703,1 тыс. человек.