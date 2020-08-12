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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 августа

В США и Германии скептически отнеслись к российской вакцине, проверкой данных о российском препарате займется ВОЗ, в Мариинке заболели несколько артистов — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 897,5 тыс. (плюс 4945 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умер 15 131 человек (плюс 130 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 703,1 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за сутки от коронавируса умерли 12 пациентов. Общее число летальных исходов в столице выросло до 4611.
  • Президент Владимир Путин объявил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. По его словам, одной из дочерей президента уже сделали прививку от COVID-19. Путин поручил сделать вакцинацию от COVID-19 добровольной. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины из 20 государств, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
  • ВОЗ готовится проверить данные о российской вакцине. В организации отметили, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство.
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  • В день вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 нельзя употреблять алкоголь, сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
  • Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал худрук театра Валерий Гергиев. По его словам, артисты будут лечиться на дому.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, следует из отчета аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Более трети компаний России по итогам марта—мая 2020 года остались в убытке, потеряв 1,65 трлн руб. Падение прибыли оказалось сильнейшим за 16 лет.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 19,93 млн, из них более 732 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 20,2 млн человек, из них более 740 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,14 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,05 млн), на третьем — Индия (более 2,26 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (566,1 тыс.).
  • Российская вакцина от коронавирусной инфекции отстает от разработок США и прошла слишком мало клинических испытаний, заявила советник американского президента Келлиэнн Конуэй в эфире телеканал Fox News. По словам президента США Дональда Трампа, в США сейчас готовятся к заключительным испытаниям три вакцины. У властей страны уже есть договоренность с компанией Moderna по производству 100 млн доз ее препарата.
  • В Европе также скептически оценили данные о российской вакцине. Представитель Министерства здравоохранения Германии отметил, что препарат так и не прошел третью фазу клинических испытаний. «Допуск вакцины в Европе предусматривает, наряду с подтверждением фармацевтического качества, предоставление почерпнутых из клинических испытаний достаточных сведений в доказательство ее эффективности и безвредности», — заявил он.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • К клиническим испытаниям еще одной вакцины от коронавируса приступили в Сингапуре. Она носит название Lunar-Cov19.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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