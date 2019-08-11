Украинские прокуроры провели обыск на судне «Мария» в Крыму

Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав украинской Генпрокуратуры, провели обыски на судне «Мария» в Херсоне. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Обыски прошли 10 августа по уголовному делу, касающемуся нарушения порядка въезда в Крым и выезда с полуострова. Отмечается, что судно подозревают в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В ведомстве добавили, что обыски прошли по определению Херсонского городского суда.

В прокуратуре заявили, что в 2015 году это же судно поставляло топливо для подразделений российского Черноморского флота в Севастополе. По данным ведомства, тогда оно называлось «Вилга».

По данным портала «Водный транспорт», владельцем судна является симферопольская компания «МК «Транссервис». При этом украинский «24 канал» отмечает, что судно поменяло название на «Мрия» в августе 2018 года, а октябре того же года сменила российского собственника на украинского. По его данным, судном владела астраханская «Судоходная компания Маршалл».