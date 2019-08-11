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Украинские прокуроры провели обыск на судне «Мария» в Крыму

Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав украинской Генпрокуратуры, провели обыски на судне «Мария» в Херсоне. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Обыски прошли 10 августа по уголовному делу, касающемуся нарушения порядка въезда в Крым и выезда с полуострова. Отмечается, что судно подозревают в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В ведомстве добавили, что обыски прошли по определению Херсонского городского суда.

В прокуратуре заявили, что в 2015 году это же судно поставляло топливо для подразделений российского Черноморского флота в Севастополе. По данным ведомства, тогда оно называлось «Вилга».

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Украина задержала российский танкер за блокировку своих военных кораблей

По данным портала «Водный транспорт», владельцем судна является симферопольская компания «МК «Транссервис». При этом украинский «24 канал» отмечает, что судно поменяло название на «Мрия» в августе 2018 года, а октябре того же года сменила российского собственника на украинского. По его данным, судном владела астраханская «Судоходная компания Маршалл».

В конце июля сотрудники СБУ задержали российский танкер Nika Spirit в порту Измаил. В службе отмечали, что судно использовали при задержании российскими пограничниками трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Экипаж танкера отпустили, а само судно признали вещественным доказательством и арестовали.

При этом представитель бывшего судовладельца отмечал РБК, что танкер не эксплуатировали с января 2017 года по январь 2019 года.

Теги: Крым, Судно, обыск
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