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У разбившегося в Индии Boeing нашли странность в переключении двигателя

У разбившегося в Индии Boeing нашли переключатели двигателя в странном положении
В Индии опубликовали предварительный отчет о крушении самолета Boeing Dreamliner в середине июня. У лайнера были отключены топливные переключатели, это значит, что двигатель остался без топлива после начала полета
Фото: Ritesh Shukla/Getty Images
Фото: Ritesh Shukla/Getty Images

Предварительный отчет о крушении самолета Boeing Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмадабаде показал, что через три секунды после взлета переключатели топливного отсека двигателя самолета отключились и двигатель остался без топлива, пишет Channel News Asia.

На бортовом самописце кабины пилота слышно, как один пилот спрашивает другого, почему он перекрыл топливо, но тот ответил, что не делал этого.

На месте крушения оба топливных переключателя были найдены в рабочем положении, но в отчете говорится о признаках их повторного включения перед крушением на малой высоте.

Американский эксперт по авиационной безопасности Джон Кокс заявил, что пилот не сможет случайно сдвинуть топливные переключатели. Их отключают во время полета только в экстренных ситуациях, например, при возгорании двигателя. В отчете такие ситуации не упоминаются.

В Индии назвали диверсию возможной причиной крушения Dreamliner
Общество
Фото:Adnan Abidi / Reuters

До этого Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что расследование крушения Dreamliner, которое ведется американскими специалистами, пока не выявило проблем с техникой, но, возможно, указывает на неверные действия пилотов. Однако CBC пишет, что оба были опытными пилотами, они налетали в общей сложности около 19 тыс. часов, в том числе более 9 тыс. на Boeing 787-8 Dreamliner.

Вечером 12 июня 2025 года пассажирский Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат. Самолет с 242 людьми на борту (230 пассажиров и 12 членов экипажа) рухнул на жилой квартал, обломки задели здание общежития медицинского колледжа, что привело к жертвам не только среди находившихся в самолете, но и среди жителей города. Россиян среди пассажиров не было. Погибли свыше 270 человек.

Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) Индии не исключило диверсию, рассматривая причины авиакатастрофы.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Индия самолет авиакатастрофа погибшие
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