В России в два раза снизилось число компаний с удаленкой

Больше всего доля компаний, где сохраняется удаленка, в Москве и Петербурге — 15 и 13% соответственно. В среднем показатель составляет 11%, тогда как в конце марта дистанционка была в четверти компаний

За последние три месяца в России в два раза снизилось число компаний, сотрудники которых работают на удаленке. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении РБК).

Только 11% из опрошенных компаний сообщили, что их сотрудники по-прежнему работают в дистанционном режиме. Для сравнения: в конце марта дистанционный режим работы действовал в каждой четвертой компании, а в разгар пандемии, в мае 2020 года, в шести из десяти компаний.

Наибольшее число компаний с разрешенной удаленкой — в Москве: 15%. Следом идет Санкт-Петербург — 13%. При этом в регионах такой формат работы остался в 7% компаний. Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании, где еще есть удаленка, их менее 10%.



Как следует из опроса, наибольшее число сотрудников, работающих на удаленке, являются программистами, бухгалтерами и HR-менеджерами. Меньше всего на удаленке дизайнеров, сотрудников call-центров и работников сферы экономики.

SuperJob не в первый раз обнародует данные по количеству сотрудников российских фирм на удаленке. В марте компания отчиталась о двукратном снижении числа таких работников по сравнению с февралем. Тогда опрос показал, что работодатели из Москвы переводили сотрудников на дистанционную работу чаще, чем компании из Санкт-Петербурга и регионов (34, 24 и 21% соответственно).

В опросе участвовали 1 тыс. компаний из всех российских регионов. Его проводили с 1 по 30 июня. Такое же количество компаний приняли участие в мартовском опросе.