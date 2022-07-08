Около трети офисных работников заявили о ссорах из-за кондиционеров

При этом больше половины опрошенных отметили, что не участвовали в подобных конфликтах или не замечали их. У каждого пятого в офисе вовсе нет кондиционеров

Фото: Caroline Seidel / DPA / Global Look Press

Около трети россиян (27%) заявили о периодических ссорах в офисных коллективах из-за кондиционеров, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

При этом женщины чаще мужчин (29% против 24%) рассказывают о ссорах из-за температуры в офисе. В комментариях мужчины указали, что иногда конфликты между офисными сотрудницами по этому вопросу заканчиваются «переездом в другие кабинеты», особенно если в коллективе есть женщины разных возрастов.

Чаще всего на ссоры из-за кондиционеров жаловались опрошенные в возрасте 35-44 лет, реже всего — старше 45 лет.

Половина опрошенных (51%) отметила, что не участвовали в конфликтах из-за кондиционеров и не были их свидетелями. Еще 22% респондентов указали, что в их офисах нет кондиционеров.

Опрос проводился 4-7 июля этого года, в нем приняли участие 1600 офисных работников со всей России.

По сравнению с результатами прошлогоднего опроса ссоры из-за кондиционеров стали случаться реже, в 2021 году о них заявили 29% респондентов. За десять лет до этого показатель был еще выше — 31%.

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Год назад чаще на работу охладительных систем в офисе также жаловались женщины. Число тех, кто не отмечал ссор из-за температуры, в прошлом году было ниже (46%), а вот число тех, у кого нет кондиционеров, выше (25%).

SuperJob отмечает также, что установка, обслуживание и ремонт кондиционеров в период летней жары приносит значительный доход. Так, в столице мастера в среднем по рынку получают от 120 до 150 тыс. руб. в месяц.