Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июля

В России от COVID-19 вылечились более 500 тыс. человек, ученые в Сеченовском университете завершили клинические испытания вакцины от коронавируса — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. (6 615 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 335 человек (130 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 500 тыс. человек.