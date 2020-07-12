Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июля
В России от COVID-19 вылечились более 500 тыс. человек, ученые в Сеченовском университете завершили клинические испытания вакцины от коронавируса — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. (6 615 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 335 человек (130 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 500 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
В столичном Сеченовском университете завершились испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах. Ученые сообщили, что подтвердили безопасность препарата, добровольцы чувствуют себя хорошо. Дальнейший план разработки препарата определит разработчик — Центр им. Н.Ф. Гамалеи.
В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом COVID-19, число жертв в столице достигло отметки 4143 человека.
По оценке аналитиков Data Insight, три месяца самоизоляции, в которой покупатели оказались из-за вируса, привели в онлайн-магазины не менее 10 млн человек, с 2019 по 2024 год среднегодовой темп роста российской интернет-торговли составит 33,2%.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Мэр Москвы Сергей Собянин связал значительный рост загруженности дорог в столице после отмены ограничительных мер с тем, что многие горожане решили пересесть с общественного транспорта на личный. Кроме того, многие москвичи не уехали отдыхать. Докарантинные пробки вернулись в город с начала июня.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 12,4 млн, более 559 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 12,7 млн человек, из них более 565 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
Лидерами по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,8 млн), на третьем — Индия (849 тыс.), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (322 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир сумеет справиться с COVID-19, СПИДом и другими проблемами в сфере здравоохранения, и отметил успехи специалистов в создании вакцины от коронавируса. При этом он подчеркнул, что лекарство должно быть доступно всем нуждающимся, а не только тем, у кого больше денег, в ином случае последствия пандемии окажутся более длительными.
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в медицинской маске. Он надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида, в котором лечатся военные. До этого американский лидер неоднократно говорил, что не видит для себя необходимости в ношении маски, объясняя отказ тем, что это не соответствует его статусу.
Самой безопасной страной для путешествия, по мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, сейчас является Китай. По его словам, в КНР наблюдается самая низкая заболеваемость в пересчете на тысячу жителей — 5,8 случая заражения.
Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, которая занималась изучением COVID-19, бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях китайских властей в начале эпидемии. По утверждению женщины, китайское руководство игнорировало выводы исследований о коронавирусе и скрывало данные о нем. Вашингтон ранее неоднократно обвинял Пекин в сокрытии фактов о COVID-19 и неспособности сдержать распространение заболевания, китайская сторона это отрицает.