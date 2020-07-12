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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июля

В России от COVID-19 вылечились более 500 тыс. человек, ученые в Сеченовском университете завершили клинические испытания вакцины от коронавируса — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. (6 615 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 335 человек (130 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 500 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В столичном Сеченовском университете завершились испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах. Ученые сообщили, что подтвердили безопасность препарата, добровольцы чувствуют себя хорошо. Дальнейший план разработки препарата определит разработчик — Центр им. Н.Ф. Гамалеи.
  • В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом COVID-19, число жертв в столице достигло отметки 4143 человека.
  • По оценке аналитиков Data Insight, три месяца самоизоляции, в которой покупатели оказались из-за вируса, привели в онлайн-магазины не менее 10 млн человек, с 2019 по 2024 год среднегодовой темп роста российской интернет-торговли составит 33,2%.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Мэр Москвы Сергей Собянин связал значительный рост загруженности дорог в столице после отмены ограничительных мер с тем, что многие горожане решили пересесть с общественного транспорта на личный. Кроме того, многие москвичи не уехали отдыхать. Докарантинные пробки вернулись в город с начала июня.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 12,4 млн, более 559 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 12,7 млн человек, из них более 565 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидерами по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,8 млн), на третьем — Индия (849 тыс.), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (322 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир сумеет справиться с COVID-19, СПИДом и другими проблемами в сфере здравоохранения, и отметил успехи специалистов в создании вакцины от коронавируса. При этом он подчеркнул, что лекарство должно быть доступно всем нуждающимся, а не только тем, у кого больше денег, в ином случае последствия пандемии окажутся более длительными.
  • Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в медицинской маске. Он надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида, в котором лечатся военные. До этого американский лидер неоднократно говорил, что не видит для себя необходимости в ношении маски, объясняя отказ тем, что это не соответствует его статусу.
  • Самой безопасной страной для путешествия, по мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, сейчас является Китай. По его словам, в КНР наблюдается самая низкая заболеваемость в пересчете на тысячу жителей — 5,8 случая заражения.
  • Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, которая занималась изучением COVID-19, бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях китайских властей в начале эпидемии. По утверждению женщины, китайское руководство игнорировало выводы исследований о коронавирусе и скрывало данные о нем. Вашингтон ранее неоднократно обвинял Пекин в сокрытии фактов о COVID-19 и неспособности сдержать распространение заболевания, китайская сторона это отрицает.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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