СКР назвал размер вменяемой замглавы ПФР взятки

Заместитель предправления Пенсионного фонда России Алексей Иванов получил от сотрудника коммерческой фирмы взятку в размере 4,4 млн руб., заявил следователь. Иванов при задержании написал явку с повинной и полностью признал вину

Алексей Иванов (Фото: пресс-служба Пенсионного фонда Российской Федерации)

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов, по версии следствия, получил от директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина взятку в размере 4,4 млн руб. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте чиновника.

«В период с 28 апреля 2017 года по 17 января 2019 года получил от неустановленных лиц из числа сотрудников компании «Техносерв» взятку за совершение действий в пользу этих лиц в размере не менее 4,4 млн руб.», — сказал следователь.

Иванов был задержан 10 июля в 18:15 мск, при задержании написал явку с повинной, где «полностью признал обстоятельства и механизм совершенного преступления, кроме того, раскаялся, дал признательные показания, где изобличил самого себя и других лиц», — добавил прокурор. Он заявил, что Иванову можно назначить меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Я всю жизнь служил нашей стране, выполнял задачи во время военной службы на флоте в звании капитана I ранга. Я принимал участие в разработке сложнейших государственных информационных систем, в том числе ГАС «Выборы» и новой электронной системы выдачи загранпаспортов. В данный момент мне 60 лет, жене тоже 60 лет, это не очень здоровая женщина. Мои родители — лежачие больные», — заявил сам Иванов, объяснив таким образом свою просьбу назначить ему более мягкую меру пресечения.

О задержании Алексея Иванова стало известно утром 11 июля. Следствие подозревает его в получении взятки при заключении контрактов с компанией «Техносерв». Следственные действия также проводились и в «Техносерве», где силовики задержали директора департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина. Его обвиняют по статье о посредничестве в получении взятки.