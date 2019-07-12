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МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД
По делу о преступном сообществе, совершавшем хищения у РЖД, арестован гендиректор компании «ТТК-Транс» Геннадий Мадалинский. ОПС, судя по документам, активно взаимодействовало с экс-главой Челябинской области Борисом Дубровским
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования; информация подтвердилась на заседании в Тверском суде Москвы, который в четверг, 11 июля, арестовал гендиректора компании «ТТК-Транс» Геннадия Мадалинского.

Дело об ОПС было возбуждено 18 июня и соединено в одно производство с рядом дел о мошенничестве и растрате, самое раннее из которых расследовалось с лета 2017 года. Это следует из материалов, оглашенных в суде.

Создателем и руководителем преступного сообщества полиция считает бизнесмена Сергея Вильшенко, который имеет гражданство Греции и сейчас находится за рубежом. Членами ОПС были, по версии следствия, менеджеры компаний «НК Бердяуш», «Азия-Транс» и др., которые контролировал Вильшенко, — Екатерина Краснихина, Владимир Гаца, Елена Дорожевич, Евгений Матвеев и Виктория Бриль.

Дело о «повагонной перевозке»

9 июля следователи провели несколько обысков по делу об ОПС и задержали по новому эпизоду мошенничества (ст. 159 УК) Мадалинского и главу компании «ТТК-Групп» (стопроцентный акционер «ТТК-Транс») Михаила Соловьева. Соловьев остался в статусе свидетеля и был отпущен под обязательство о явке, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Мадалинский сейчас в статусе подозреваемого и по статье о мошенничестве, и по статье об ОПС.

Эпизод, связанный с Мадалинским и «ТТК-Транс», касается двух договоров на перевозку щебня, заключенных между этой компанией и Центральной дирекцией по ремонту пути в 2012 году, рассказала в Тверском суде следователь Анастасия Кириченко. Сначала члены предполагаемого ОПС приняли меры, чтобы «ТТК-Транс» гарантированно выиграла тендеры, считает следствие: так, для составления конкурсной документации на эту закупку для РЖД было нанято ООО «Логистический центр», прямо подконтрольное Мадалинскому (по данным СПАРК, это дочерняя компания «ТТК-Транс»), так что условия конкурса были подогнаны под будущего победителя.

После получения подряда «ТТК-Транс» завысила тарифы на перевозку щебня, считают в полиции. Транспортировка была фактически «групповой», а была оформлена как «повагонная», отметила следователь Кириченко: то есть, согласно документам, компания перевозила не одну крупную партию щебня, а много мелких, и это вышло дороже. Прибыль впоследствии была выведена через номинальные юрлица в пользу в том числе предполагаемого лидера ОПС Вильшенко, полагают в МВД.

Точный объем ущерба от этой схемы следователь в четверг не привела; в материалах дела указано, что в целом преступное сообщество нанесло РЖД ущерб в размере свыше 1,2 млрд руб. Эта цифра соответствует объему хищений по другому эпизоду дела об ОПС, который расследуется с мая прошлого года.

Мадалинский не согласен с обвинением. «Я работаю гендиректором «ТТК-Транс» 11 лет и мало знаю компаний, где директора так долго держатся. У бенефициара компании Андрея Ключарева я работаю 20 лет, а до этого мы вместе служили в вооруженных силах. Утверждать, что я был подконтролен Вильшенко, хотя я работаю на человека, которого знаю 40 лет, — странно», — заявил он в суде. Он отметил, что работа по подряду для РЖД не подразумевала даже возможности завысить тарифы.

«Это дело длится давно. Я постоянно приезжал на допросы и давал объяснения, не скрывался. За границу выезжал максимум раз в год», — ответил Мадалинский на доводы следователя, что он может уехать за рубеж, воспользоваться своими связями в правоохранительных органах или повлиять на свидетелей. «Мне не на кого воздействовать. Счетов и недвижимости за рубежом у меня нет. Единственное, что есть, — это семья, которая вся в Москве, это мои дети и внуки», — сказал подозреваемый.

Его адвокат обратил внимание на нарушение прав своего доверителя: обыск дома у Мадалинского начался рано утром 9 июля, к 7:10 он уже закончился, а к 8–9 часам утра подозреваемый был доставлен в СД МВД и с этого момента фактически лишен свободы. Ко времени начала судебного заседания уже истекли 48 часов (максимальный срок задержания без назначения меры пресечения), и Мадалинского по закону следовало отпустить. Судья Алексей Криворучко в ответ указал, что процессуально задержание Мадалинского было оформлено только в 23:15 9 июля.

«ТТК-Транс» оказывает услуги в сфере железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов, стройматериалов, продуктов питания, а также песка и щебня, сказано на сайте компании. Среди ее контрагентов помимо структур РЖД — дочерние предприятия «Роснефти», «Росатома» и Сбербанка, следует из данных СПАРК.

«ТТК-Транс» является соучредителем Благотворительного фонда помощи отставным офицерам военных сообщений. Другие двое соучредителей фонда — Александр Прокофьев и Виталий Бриль. Последнего «Ведомости» называли в прошлом одним из крупнейших подрядчиков РЖД и бывшим бизнес-партнером экс-министра транспорта Игоря Левитина.

Незаменимый подрядчик

В материалах дела об ОПС упоминается бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. У правоохранительных органов действительно возникали вопросы к Дубровскому, который в последнее время находится за рубежом, подтвердил РБК собеседник, близкий к региональному правительству.

Дубровский, избранный губернатором в 2014 году, подал в отставку в марте этого года. Незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и ЗАО «Южуралмост» нарушили закон «О защите конкуренции» во время торгов на строительство и ремонт автодорог в 2016–2018 годах. Решение по делу опубликовано на сайте ФАС и направлено в Следственный департамент МВД и Генпрокуратуру, его полный текст без купюр есть в распоряжении РБК.

Акционером АО «Южуралмост» был Сергей Вильшенко, Екатерина Краснихина работала заместителем директора по правовым вопросам в московском филиале компании, а ранее также входила в число его акционеров, сказано в решении ФАС.

Антимонопольное дело было возбуждено на основе материалов, выделенных из уголовного дела о растрате 139,9 млн руб. в «НК Бердяуш», по которому проходили Краснихина и Вильшенко, сказано в решении ФАС.

Служба обнаружила десять тендеров на общую сумму порядка 2,4 млрд руб., проведенных с нарушениями. Во всех случаях победителем становилась компания «Южуралмост», несмотря на наличие более выгодных предложений, низкий процент снижения начальной цены и явное несоответствие требованиям закупки. Даже когда «Южуралмост» не признавался победителем в торгах, госконтракт все равно в итоге заключался с ним.

«Южуралмост» выиграл подавляющее большинство тендеров на дорожное строительство в Челябинской области с 2015 по 2018 год, и это происходило при «всесторонней поддержке» губернатора Дубровского, отметили в ФАС. На момент его избрания компании из группы лиц АО «Южуралмост» имели долю 9% от общей суммы госконтрактов на дорожное строительство. А в 2015–2018 годах на компанию стало приходиться от 82 до 96% стоимости всех контрактов, заключенных минтрансом Челябинской области.

Один наследник на двоих

ФАС и МВД установили, что окружение губернатора поддерживало связь с сотрудниками АО «Южуралмост». Так, конкуренты компании с 2016 года обжаловали нарушения при госзакупках в местном УФАС, управление выносило предписания в адрес регионального минтранса, отмечая в том числе «намеренное укрупнение лотов», что делало участие в конкурсе невозможным для большинства потенциальных поставщиков, кроме «Южуралмоста». Областное ведомство предписания игнорировало. УФАС письменно уведомило об этом Дубровского и через несколько недель получило от временно исполняющего обязанности губернатора Евгения Редина (Дубровский был в отпуске) ответ, из которого следовало, что руководство области не видит нарушений на торгах.

С проектом ответа была ознакомлена Краснихина из московского офиса «Южуралмоста», и она вместе с сотрудниками адвокатского бюро «Камертон консалтинг» согласовывала его, признала ФАС, ссылаясь на полученное от МВД содержание ее почтового ящика.

В ноябре 2016 года Краснихина по доверенности сняла с банковского счета Вильшенко 34 млн руб., зачислила их на свой счет и по договору займа перечислила ЗАО «Виста». 30 января того же года владельцем 90% акций «Висты» стал губернатор Дубровский, который в тот же день передал их в доверительное управление.

Затем, в мае 2017 года, Краснихина оформила на некое физлицо завещание, включив туда деньги на двух своих счетах в банке «Открытие» и принадлежащие ей 50% компании «ЦКБУ-2», следует из документа ФАС. В тот же день аналогичное завещание на того же человека составил Вильшенко. Он предписал передать этому физическому лицу деньги на трех счетах в банке «Открытие», свои доли в АО «Южуралмост», в компаниях «Амарант» (стопроцентный акционер «Азия-транс») и «Технопарк».

В решении ФАС указано, что наследником Краснихиной и Вильшенко было лицо из окружения Дубровского, которое не называется. Уточняется, что Краснихина занималась организацией выезда за границу этого человека и его дочери. Источник, близкий к правительству региона, указал, что имеется в виду Татьяна Солончак, которую «Ура.ру» называло гражданской супругой Дубровского и матерью его ребенка.

РБК направил вопросы Борису Дубровскому.

Авторы: Маргарита Алехина, Владимир Дергачев
При участии: Мария Кокорева, Кирилл Сироткин
Теги: вагоны, РЖД, Челябинская область
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