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Суд дал до 6,5 года обвиняемым в хищении ₽139 млн в компании Артема Чайки
Суд приговорил к лишению свободы на срок до 6,5 года обвиняемых в растрате ₽139 млн в компании-подрядчике РЖД, принадлежащей Артему Чайке. Обвиняемые связывали дело с его попыткой избежать выплат по сделке о покупке компании
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Чертановский суд Москвы приговорил троих обвиняемых в растрате 139,9 млн руб. в нерудной компании «Бердяуш» к лишению свободы на срок до 6,5 года колонии общего режима. Такое решение вынесла судья Ирина Ермишина, сообщил РБК адвокат одной из обвиняемых Александр Лебедев.

Бывший гендиректор «Бердяуша» (сейчас переименован в «ПНК-Урал») Дмитрий Супрун получил четыре года колонии общего режима, его сменщица в этой должности, юрист Екатерина Краснихина — шесть лет колонии общего режима, экономист Елена Дорожевич — шесть с половиной лет. Прокурор запрашивал для них четыре, восемь и девять лет колонии соответственно. Также прокурор запрашивал для Краснихиной отсрочку приговора до того момента, ​как ее ребенку, рожденному под домашним арестом, исполнится 14 лет (сейчас ему полтора года). Однако суд отсрочку не разрешил и постановил арестовать Краснихину в зале суда.

НК «Бердяуш» — крупный производитель щебня для РЖД. До 2014 года компанией владел Сергей Вильшенко, он также является обвиняемым по делу. Вильшенко скрылся из страны, получив греческое гражданство по подложным документам, следует из обвинительного заключения. В 2014 году компанию купил сын генпрокурора Юрия Чайки бизнесмен Артем Чайка. Растрата была обнаружена в результате аудита, проведенного после покупки компании Чайкой.

«Под страхом увольнения»

По версии гособвинения, топ-менеджеры «Бердяуша» выводили деньги, полученные за поставки щебня для РЖД, при помощи договоров с фирмами-однодневками. В деле упоминаются 24 технические фирмы. По документам они должны были поставлять «Бердяушу» запчасти для техники или заниматься экспедицией его грузов, однако в действительности не делали этого, подчеркивал прокурор.

Деньги затем оседали на счетах Вильшенко, который целиком контролировал компанию. В обвинительном заключении по делу говорилось, что члены группы «не могли отказаться выполнять указания Вильшенко под страхом увольнения и утраты заработной платы».

Прокуратура утверждала, что преступная группа Вильшенко, Дорожевич, Супруна и Краснихиной «отличалась дисциплиной, сплоченностью и тщательностью подготовки», общение фигурантов дела в мессенджерах ​Viber и WhatsApp гособвинение назвало «использованием мер конспирации, в том числе путем использования средств шифрования переговоров посредством сети интернет». Обвиняемые оформили друг на друга доверенности и завещания «на случай уголовного преследования», подчеркивал прокурор.

Кроме данных аудита, которые были переданы в правоохранительные органы, обвинение строится также на показаниях еще одного бывшего гендиректора «Бердяуша» Владимира Гацы. Он признал вину, дал показания на бывших коллег и уже осужден в особом порядке на четыре года колонии (Мосгорсуд впоследствии смягчил ему срок на полгода).

Обвиняемые отрицали свою вину и вину бывшего владельца компании Вильшенко. Дело связано с конфликтом между Чайкой и Вильшенко, заявляла в своем последнем слове обвиняемая Краснихина: по ее словам, и после продажи «Бердяуша» бизнесмены какое-то время вместе продолжали управлять нерудным бизнесом, а потом поругались. Уголовное дело было возбуждено за несколько недель до того срока, когда Чайка должен был окончательно погасить долг в $80 млн за «Бердяуш» перед Вильшенко, указывала Краснихина.

Следствие изначально утверждало, что Краснихина подписала часть документов о фиктивных транзакциях, однако экспертиза это опровергла, отмечала обвиняемая. Тогда следствие решило, что документы подписывали некие неустановленные лица по указанию Краснихиной.

Прося оправдательного приговора, Дорожевич также в ходе суда ссылалась на онкологическое заболевание, с которым вынуждена находиться под арестом в СИЗО, а Супрун указывал, что воспитывает троих детей.

Железнодорожное дело

В мае прошлого года материалы, выделенные из дела «Бердяуша», легли в основу нового уголовного дела — о мошенничестве с 1,3 млрд руб., принадлежащими РЖД. Главный обвиняемый по нему — также Вильшенко.

Дело связано с компанией ​«Азия-Транс», которая, по версии следствия, контролировалась Вильшенко и с 2012 по 2015 год числилась подрядчиком филиала РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути. Однако средства, которые перечисляли ей РЖД, в действительности выводились ​по фиктивным договорам с фирмами-однодневками, утверждалось в документах следствия. Так, «Азия-Транс» платила за страхование железнодорожных вагонов и грузов компании «Прожектор — Логистическая компания», у которой даже не было лицензии на страховую деятельность. По делу обвиняются руководители «Азия-Транс» и «Прожектора» Евгений Матвеев и Алексей Кириллов. Сотрудники РЖД в деле не фигурируют; компания признана в деле потерпевшей, а замгенпрокурора Виктор Гринь подал от имени Российской Федерации гражданский иск в суд о взыскании с обвиняемых всей суммы ущерба в пользу РЖД.

СКР также возбудил отдельное уголовное дело в отношении адвоката Краснихиной Александра Лебедева. В октябре 2017 года Тверской суд решал вопрос о переводе Краснихиной из-под домашнего ареста под стражу из-за срыва условий меры пресечения: она на несколько часов опоздала домой из перинатального центра, куда ездила с новорожденным ребенком. СКР настаивал, что Лебедев затем ездил в больницу и просил врача выписать Краснихиной справку задним числом, чтобы предоставить ее в суд.

Адвокату вменялась фальсификация доказательств, позднее обвинение Лебедеву было переквалифицировано на воспрепятствование осуществлению правосудия или предварительного следствия. Защищавший Лебедева вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник заявлял, что палата расценивает это дело как «объявление войны адвокатуре и покушение на основу нашей деятельности — доверительное отношение адвокатов к подзащитным».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Артем Чайка, "Бердяуш"
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