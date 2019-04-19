Суд дал до 6,5 года обвиняемым в хищении ₽139 млн в компании Артема Чайки

Суд приговорил к лишению свободы на срок до 6,5 года обвиняемых в растрате ₽139 млн в компании-подрядчике РЖД, принадлежащей Артему Чайке. Обвиняемые связывали дело с его попыткой избежать выплат по сделке о покупке компании

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Чертановский суд Москвы приговорил троих обвиняемых в растрате 139,9 млн руб. в нерудной компании «Бердяуш» к лишению свободы на срок до 6,5 года колонии общего режима. Такое решение вынесла судья Ирина Ермишина, сообщил РБК адвокат одной из обвиняемых Александр Лебедев.

Бывший гендиректор «Бердяуша» (сейчас переименован в «ПНК-Урал») Дмитрий Супрун получил четыре года колонии общего режима, его сменщица в этой должности, юрист Екатерина Краснихина — шесть лет колонии общего режима, экономист Елена Дорожевич — шесть с половиной лет. Прокурор запрашивал для них четыре, восемь и девять лет колонии соответственно. Также прокурор запрашивал для Краснихиной отсрочку приговора до того момента, ​как ее ребенку, рожденному под домашним арестом, исполнится 14 лет (сейчас ему полтора года). Однако суд отсрочку не разрешил и постановил арестовать Краснихину в зале суда.



НК «Бердяуш» — крупный производитель щебня для РЖД. До 2014 года компанией владел Сергей Вильшенко, он также является обвиняемым по делу. Вильшенко скрылся из страны, получив греческое гражданство по подложным документам, следует из обвинительного заключения. В 2014 году компанию купил сын генпрокурора Юрия Чайки бизнесмен Артем Чайка. Растрата была обнаружена в результате аудита, проведенного после покупки компании Чайкой.

«Под страхом увольнения»

По версии гособвинения, топ-менеджеры «Бердяуша» выводили деньги, полученные за поставки щебня для РЖД, при помощи договоров с фирмами-однодневками. В деле упоминаются 24 технические фирмы. По документам они должны были поставлять «Бердяушу» запчасти для техники или заниматься экспедицией его грузов, однако в действительности не делали этого, подчеркивал прокурор.

Деньги затем оседали на счетах Вильшенко, который целиком контролировал компанию. В обвинительном заключении по делу говорилось, что члены группы «не могли отказаться выполнять указания Вильшенко под страхом увольнения и утраты заработной платы».