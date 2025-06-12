 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Более 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии

Помимо пассажиров и экипажа самолета, погибли также люди в жилом квартале, который был разрушен при крушении лайнера

Более 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии
Video

В результате крушения самолета в Индии погибли более 290 человек, передает Reuters со ссылкой на полицию.

На борту самолета было 242 человека, однако жертвы есть и на земле: борт упал в жилом квартале почти сразу после взлета, в частности на общежитие студентов-медиков.

Авиакатастрофа в Индии стала первой для модели Boeing Dreamliner
Общество

Ранее на месте крушения был обнаружен первый выживший — 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. По его словам, через 30 секунд после взлета он услышал «громкий шум», а потом «самолет разбился».

Катастрофа с самолетом Air India рядом с аэропортом Ахмедабада стала первой крупной аварией Boeing 787-8 Dreamliner, отмечают Reuters и NDTV. Самолеты этой модели выполняют полеты с 2011 года. Разбившийся лайнер передали Air India в январе 2014 года.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Нафикова
Индия Boeing Dreamliner самолет авиакатастрофа
Материалы по теме
Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о первых секундах полета
Общество
В Индии нашли более 200 тел погибших после крушения самолета
Общество
В Индии заявили о гибели всех пассажиров разбившегося Boeing Dreamliner
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Первая катастрофа самолета Boeing 787 Dreamliner. Фотогалерея Общество, 19:48 
Самолет с вернувшимися из плена российскими военными сел в Подмосковье Общество, 19:44
Зеленский сообщил о возвращении тяжелораненых украинских солдат из плена Политика, 19:39
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
В Кремле оценили поздравление Рубио с Днем России Политика, 19:28
Кадыров назвал Чечню первым победившим международный терроризм регионом Политика, 19:17
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Китай начнет массово производить самые большие самолеты-амфибии в мире Политика, 19:10
WSJ назвала майские территориальные приобретения России почти рекордными Политика, 19:01
Писториус отверг рассмотрение поставок ракет Taurus Украине Политика, 18:53
Трамвай загорелся на Суворовской площади в Петербурге. Видео Общество, 18:49
Гончаренко уволили из «Пари НН» Спорт, 18:41
Российский чемпион Олимпиады по борьбе потерял две медали ЧМ за допинг Спорт, 18:36
Более 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии Общество, 18:27