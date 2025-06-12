Более 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии
В результате крушения самолета в Индии погибли более 290 человек, передает Reuters со ссылкой на полицию.
На борту самолета было 242 человека, однако жертвы есть и на земле: борт упал в жилом квартале почти сразу после взлета, в частности на общежитие студентов-медиков.
Ранее на месте крушения был обнаружен первый выживший — 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. По его словам, через 30 секунд после взлета он услышал «громкий шум», а потом «самолет разбился».
Катастрофа с самолетом Air India рядом с аэропортом Ахмедабада стала первой крупной аварией Boeing 787-8 Dreamliner, отмечают Reuters и NDTV. Самолеты этой модели выполняют полеты с 2011 года. Разбившийся лайнер передали Air India в январе 2014 года.
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