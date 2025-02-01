«нетмонет»: самые высокие чаевые в России оставляют на Сахалине и на Алтае

Эксперты рассказали, где в России оставляют самые высокие чаевые

Самые щедрые чаевые оставляют на Сахалине, Алтае и в Магаданской области. Москва оказалась на четвертом месте — сотрудники кафе и ресторанов в столице получают «на чай» в среднем 443 руб.

Самые высокие чаевые в России оставляют в Сахалинской области, в среднем они составили 551 руб., говорится в исследовании цифрового сервиса для бизнеса «нетмонет» (есть у РБК).

В тройке лидеров оказались Республика Алтай, где «на чай» в среднем давали 514 руб., и Магаданская область (470 руб.). Москва оказалась на четвертом месте — размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов составил 443 руб.

В ТОП-10 регионов вошли также:

Камчатский край — 437 руб.;

Ненецкий автономный округ — 422 руб.;

Хабаровский край — 421 руб.;

Чукотский автономный округ — 404 руб.;

Приморский край — 396 руб;

Краснодарский край — 385 руб.

Московскую область эксперты «нетмонет» поместили на 15 место в рейтинге, средний размер чаевых в регионе составил 366 руб. В Санкт-Петербурге сверх чека оставляют 342 руб. (24 место), а в Ленинградской области — 293 руб. (54 место).

Замыкают рейтинг Удмуртия (212 руб.), Ингушетия (230 руб.) и Хакасия (238 руб.).

По данным сервиса Superjob, чаще всего на чай оставляют в ресторанах и кафе (74% опрошенных). Шесть из десяти россиян дают чаевые таксистам, 44% — курьерам, 36% — парикмахерам.