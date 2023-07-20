Россияне рассказали, где чаще всего оставляют чаевые

Superjob: россияне чаще оставляют чаевые в ресторанах, реже — в отелях и на заправках

Чаще всего россияне оставляют чаевые в ресторанах и кафе — этот вариант ответа выбрали 73% опрошенных, которые приняли участие в исследовании Superjob. Большинство из них (43%) сообщили, что дают на чай не всегда, а только при отличном обслуживании.

Опрос проводился 1 — 19 июля среди 3 тыс. экономически активных россиян во всех округах страны.

51% россиян оставляют чаевые в такси, курьеров благодарят деньгами 43% опрошенных. Также популярны чаевые среди клиентов парикмахерских и салонов красоты (42%).

В отелях и на автозаправках и мойках на чай дают реже: сверх счета платят 30% и 29% респондентов соответственно.



Исследование показало, что самые щедрые чаевые оставляют постояльцы отелей: в среднем по 450 руб. По сравнению с февралем эта сумма выросла на 50 руб., а с 2019 годом — на 200 руб. На втором месте идут посетители ресторанов и кафе: 280 руб. Примерно ту же сумму они оставляли в феврале, а в 2019 году размер средних чаевых составлял 250 руб.

Меньшее денежное вознаграждение получают водители такси (130 руб.), курьеры (120 руб.) и сотрудники автомоек и заправок (100 руб.).

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