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В Новой Москве помощник по дому убил депутата из Югры

СК возбудил дело после убийства в Новой Москве депутата из Югры помощником по дому
58-летний Колодич являлся депутатом Думы Югры седьмого созыва, председателем комитета по бюджету. Его тело обнаружили в поселке Сосенское в Новой Москве. Подозреваемым оказался помощник депутата по дому
Александр Колодич
Александр Колодич (Фото: dumahmao.ru)

СК возбудил уголовное дело после обнаружения в Новой Москве тела 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти от ножевого ранения. По данным ТАСС и «112», речь идет о депутате Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александре Колодиче («Единая Россия»).

«Предварительно установлено, что между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ножевые ранение мужчине, на крики в подвальном помещении пришла супруга погибшего, которой фигурант также нанес ножевые ранения. После совершенного преступления подозреваемый закопал тело мужчины в подвальном помещении и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении СК.

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В ведомстве отметили, что женщина выжила и была доставлена в столичную больницу. 36-летнего подозреваемого задержали, его имя не раскрывается. Как отмечает ТАСС, им оказался рабочий, помогавший следить за участком.

Как следует из информации на сайте «Единой России», 58-летний Колодич являлся депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры седьмого созыва, председателем комитета думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

В феврале этого года «Фонтанка» со ссылкой на материалы протоколов допросов сообщала, что к убийству бывшего депутата Госдумы Марка Горячева, похищенного в 1997 году, причастен ставший в последствии замминистра МВД Дмитрий Скворцов. О том, что силовики задержали подозреваемого в причастности к похищению бизнесмена и политика в 1997 году, впоследствии убитого, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Волк не назвала имя жертвы преступления, но ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что речь идет о Горячеве.

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