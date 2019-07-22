В Коми обнаружили тело депутата республиканского Госсовета

В Сыктывкаре в собственной квартире найдено тело депутата Государственного Совета Республики Коми Алексея Чупрова. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Тело депутата обнаружили его родственники. Причиной смерти политика стала массивная кровопотеря. Следственный комитет начал проверку случившегося.

«В ходе проверочных мероприятий получены данные о том, что смерть мужчины не носит криминального характера», — сообщили в СК.

Как пишет «Комиинформ», Алексей Чупров был председателем совета регионального общественного движения «Землячество коми-ижемцев Изьватас». На этот пост он был выбран в 2015 году.