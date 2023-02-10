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Экс-помощника замминистра МВД обвинили в убийстве экс-депутата Горячева

"Фонтанка": в убийстве экс-депутата Госдумы Горячева заподозрили экс-помощника замминистра
Марк Горячев, архивное фото
Марк Горячев, архивное фото (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

К убийству бывшего депутата Госдумы Марка Горячева, похищенного в 1997 году, причастен ставший впоследствии помощником заместителя министра МВД Дмитрий Скворцов. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на материалы протоколов допросов, которые были задокументированы «вечером 9 февраля». Издание не уточняет, кто проводил допросы и кто дал такие показания.

О том, что силовики задержали подозреваемого в причастности к похищению бизнесмена и политика в 1997 году, впоследствии убитого, сообщила представитель ведомства Ирина Волк, передает «МВД Медиа». Она не уточнила, о ком идет речь, но ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что речь идет о бывшем депутате Госдумы Марке Горячеве.

«Mash на Мойке» пишет, что полицейские недавно задержали Николая Полякова, участвовавшего в расчленении и сообщившего следователям детали похищения и убийства экс-депутата Госдумы.

Горячева похитили 4 марта 1997 года на Торжковском рынке Санкт-Петербурга, очевидцы рассказывали, что на него напала группа мужчин, он активно сопротивлялся. «Фонтанка» указывает, что прокуратура усомнилась в достоверности произошедшего, а многие полагали, что он сбежал за границу. По некоторым данным, отмечает ТАСС, экс-депутат столкнулся с проблемой при возвращении займов.

Злоумышленники завели Горячева в баню и расчленили, пишет издание, уточняя, что в этом участвовали петербургский бизнесмен Владимир Кулибаба вместе с «его главным специалистом по деликатным вопросам Скворцом». Речь идет о Дмитрии Скворцове, который в последствии поступил на службу в МВД и дослужился до должности помощника замглавы ведомства. В феврале 2022 Скворцова объявили в розыск.

Материал дополняется.

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