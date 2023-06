Умер «Унабомбер» Теодор Качинский

Теодор Качинский в 1998 году был приговорен к пожизненному сроку за то, что более десяти лет рассылал по почте бомбы в университеты и научные центры. Погибли три человека, 23 пострадали. Унабомбера нашли мертвым в камере

Теодор Качинский, апрель 1996 года (Фото: Reuters)

Умер американский математик Теодор Качинский, более известный под прозвищем Унабомбер, которое получил за рассылку бомб почтой, сообщает AP со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США. Ему был 81 год.

Качинского нашли мертвым в камере Федерального медицинского центра в Батнере (Северная Каролина), куда его перевели в 2021 году из-за проблем со здоровьем. Причина смерти пока не установлена.

Ранее Качинский содержался в федеральной тюрьме близ города Флоренс в штате Колорадо, где он отбывал пожизненный срок.

Прозвище Унабомбер (Unabomber) — это сложение букв UN (University) и А (Airlines) со словом bomber. По данным властей, с 1978 по 1995 год Качинский отправил по почте 16 самодельных бомб в университеты и научные центры, в результате которых три человека погибли и 23 получили ранения. Он признал вину и избежал смертной казни. В 1998 году Качинского приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Унабомбер заявлял, что протестует против технологического процесса, который, по его мнению, уменьшает человеческую свободу. Ответственность за это он возложил на ученых. В 1995 году террорист прислал в ФБР свое эссе под названием «Индустриальное общество и его будущее» из 35 тыс. слов, посвященное цели его кампании. Качинский потребовал опубликовать «манифест» в The New York Times и The Washington Post, пригрозив, что в противном случае рассылка посылок с бомбами продолжится. Газетам пришлось подчиниться по рекомендации руководства ФБР и Минюста США.

AP отмечает, что именно это позволило установить личность Унабомбера, сделать это удалось благодаря помощи брата Качинского Дэвида и его жены Линды Патрик. В апреле 1995 года Качинского задержали в его доме в Монтане.