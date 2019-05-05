Суд Кувейта разрешил освободить осужденную россиянку под залог в $65 млн

Предпринимателя Марию Лазареву в прошлом году приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение около $36 млн из Кувейтского портового управления

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Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осужденную на 10 лет за растрату госсредств россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (около $65,7 млн). Об этом РБК сообщил советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который оказывает поддержку подсудимой.

«Освободили, если предоставят залог в 20 млн кувейтских динар на каждого, или $135 млн за Марию и Саида (Саид Дашти, кувейтский партнер Лазаревой. — РБК)», — сказал он.

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