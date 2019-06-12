ОНК сообщила прокуратуре о госпитализации подростка после акции в Москве

ОНК сообщила прокуратуре о госпитализации подростка после акции в Москве

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась в прокуратуру в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на несанкционированном шествии, участники которого требовали наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Как заявил РБК ответственный секретарь комиссии Иван Мельников, подросток был отправлен в отделение полиции «Алексеевский».

«Несовершеннолетний гражданин (2001 года рождения) был впоследствии госпитализирован, со слов сотрудников ОМВД, врачами скорой помощи с травмами, в том числе лица», — сказал Мельников.

По словам секретаря ОНК, эта информация была передана прокурору города Москвы, в аппарат уполномоченного по правам ребенка и членам Совета по правам человека.

По официальной информации, в ходе несанкционированной акции в районе Бульварного кольца были задержаны 200 человек. Всего участие в ней приняли 1200 человек. Проект «ОВД-Инфо» сообщил более чем о 400 задержанных.

Утром 12 июня в московской мэрии призвали граждан отказаться от участия в несанкционированном мероприятии, пояснив, что полностью обеспечить безопасность невозможно из-за ограниченного времени на подготовку. Власти предупредили организаторов акции об ответственности за возможные последствия.

Руководство «Медузы» накануне предложило не выходить на акцию 12 июня, а добиться согласования акции в Москве в ближайшие дни. Редакция РБК в своем заявлении также призвала всех, кто хочет публично выразить свое мнение, присоединяться к согласованным собраниям. Сам Голунов заявлял, что не планирует идти на акцию 12 июня.