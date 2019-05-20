В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей

Практически каждое десятое ДТП в России совершается по вине пьяных водителей, при этом они часто вновь садятся за руль пьяными

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По данным МВД, водители, которых задерживали за вождение в пьяном виде, часто повторяют свои правонарушения. Об этом говорится в ответе МВД на запрос РБК по инициативе о конфискации автомобилей за пьяное вождение.

«Необходимо учесть, что в 2018 году практически каждое десятое (9,8%) ДТП произошло с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. Подавляющее большинство (92,1%) таких водителей являлись виновниками этих ДТП», — рассказали в МВД. С прошлого года число подобных аварий выросло на 1,3%.

Ранее МВД указывало, что смертность от ДТП в России по итогам прошлого года составила 18 человек на 100 тыс. населения. Это в 4,5 раза больше, чем в Германии, и в 6 раз больше, чем в Швейцарии и Норвегии.

«Также по итогам 2018 года было выявлено более 73 тыс. фактов повторного управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, действия которых были квалифицированы по статье 264.1 УК России», — отметили в ведомстве.

Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.