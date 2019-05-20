В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,55 -0,23 EUR Бирж. 72,09 -0,14 Brent 72,39 +0,10% USD Нал. 65,12 63,95 EUR Нал. 72,71 71,51 USD ЦБ 64,49 -0,14 EUR ЦБ 71,96 -0,28 EUR/USD 1,1168 +0,0013 BTC/USD Бирж. 7 802,40 -386,60 IMOEX 2 571,65 -0,23% RTSI 1 256,22 +0,12% DJIA 25 706,53 -0,22% Nasdaq 7 722,13 -1,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,38%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,38%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 64,49 (-0,14) Quote, 14:12
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 71,96 (-0,28) Quote, 14:12
СК возбудил дело о взятке против замглавы Минсельхоза Краснодарского края Общество, 20:45 Зеленский попросил США ужесточить санкции против России Политика, 20:45 В Австрии после отставки главы МВД развалилось коалиционное правительство Политика, 20:44 Организаторы «Евровидения» ответили на претензии из-за голосов Белоруссии Общество, 20:18 Сборная Швеции по хоккею выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира Спорт, 20:13 Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай Бизнес, 20:01 Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой» Политика, 19:52 Спасатели потушили пожар в автосалоне Hyundai в Кемерово Общество, 19:50 В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину Общество, 19:48 Деловой дресс-код Петербургского форума: что надеть, куда пойти РБК и ЦУМ, 19:45 В правительстве одобрили передачу «Росатому» утилизации опасных отходов Бизнес, 19:43 Гройсман заявил о нежелании Зеленского сформировать «новый порядок дня» Политика, 19:34 «Нью-Йорк Рейнджерс» подписали контракт с победителем Кубка Гагарина Спорт, 19:33 Арт-группа «Война» сообщила об аресте ее лидера в Германии Общество, 19:33
Общество ,  
0 
В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей
Практически каждое десятое ДТП в России совершается по вине пьяных водителей, при этом они часто вновь садятся за руль пьяными
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По данным МВД, водители, которых задерживали за вождение в пьяном виде, часто повторяют свои правонарушения. Об этом говорится в ответе МВД на запрос РБК по инициативе о конфискации автомобилей за пьяное вождение.

«Необходимо учесть, что в 2018 году практически каждое десятое (9,8%) ДТП произошло с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. Подавляющее большинство (92,1%) таких водителей являлись виновниками этих ДТП», — рассказали в МВД. С прошлого года число подобных аварий выросло на 1,3%.

Ранее МВД указывало, что смертность от ДТП в России по итогам прошлого года составила 18 человек на 100 тыс. населения. Это в 4,5 раза больше, чем в Германии, и в 6 раз больше, чем в Швейцарии и Норвегии.

«Также по итогам 2018 года было выявлено более 73 тыс. фактов повторного управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, действия которых были квалифицированы по статье 264.1 УК России», — отметили в ведомстве.

Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.

Сейчас законодательство предусматривает за вождение в нетрезвом виде лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тыс. руб. Повторное задержание грозит уже уголовным наказанием и лишением прав на три года, штрафом 300 тыс. руб. и лишением свободы до двух лет. Максимально допустимое законом содержание алкоголя в 1 л воздуха на выдохе составляет 0,16 промилле.

О предложении ведомства изымать машины у водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, стало известно 20 мая. Это предложение ведомство уже отправило на согласование в правительство.

Политика
МВД предложило отбирать автомобили за пьяное вождение

Авторы: Екатерина Костина, Георгий Тадтаев
Теги: ГУ МВД, ГИБДД, конфискация, вождение
Материалы по теме
МВД предложило отбирать автомобили за пьяное вождение
Политика
Дума сравняла наказания за оставление места ДТП и за пьяное вождение
Общество
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter