МВД предложило отбирать автомобили за пьяное вождение

Соответствующую инициативу министерство уже направило на согласование в правительство

Фото: Чингаев Ярослав / ТАСС

Министерство внутренних дел предлагает начать изымать автомобили у водителей, которые были задержаны за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«В правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения <...>», — сказал собеседник агентства.

Сейчас законодательство предусматривает за вождение в нетрезвом виде лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тыс. руб. Повторное задержание грозит уже уголовным наказанием и лишением прав на три года, штрафом 300 тыс. руб. и лишением свободы до двух лет. Максимально допустимое законом содержание алкоголя в 1 л воздуха на выдохе составляет 0,16 промилле.

14 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Поправками предлагается давать от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), если ДТП причинило тяжкий вред здоровью. Если же авария привела к смерти человека, давать от пяти до 12 лет (сейчас от двух до семи лет), а если в результате ДТП погибли двое и более человек — от восьми до 15 лет (от четырех до девяти лет в настоящее время).