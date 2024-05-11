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Представительницу Израиля на «Евровидении» внесли в базу «Миротворец»

Представительницу Израиля на «Евровидении» Эден Голан внесли в базу «Миротворец»

Представительницу Израиля на песенном конкурсе «Евровидение» Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец», карточка с ее именем появилась в базе.

Исполнительницу обвинили в легализации присоединения Крыма к России (Киев не признал результаты референдума, который прошел на полуострове в 2014 году), незаконной коммерческой деятельности на территориях, перешедших под контроль Москвы, и в нарушении государственной границы Украины.

В базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт создали в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда.

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Йост Кляйн (в центре)

Эден Голан оказалась в базе, поскольку в 2016 году выступила на «Детской «Новой волне» в Крыму. Тогда Голан было 12 лет.

Эден Голан 20 лет. Она родилась в Израиле и 13 лет в детстве прожила в России. На родину певица вернулась в 2022 году.

Голан участвовала в пятом сезоне российского шоу «Голос.Дети». Она была в команде Пелагеи и дошла до финала.

Эден Голан 11 мая выступила в финале «Евровидения» с песней Hurricane.под шестым номером.

Участники пропалестинских акций на фоне войны Израиля с группировкой ХАМАС в секторе Газа призывали к бойкоту страны на конкурсе. Изначально участие Израиля в нем было под угрозой, так как Голан должна была выступать с песней October Rain. В тексте были строки «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них»; к тому же там упоминались «цветы» — кодовое слово для обозначения погибших на войне солдат. В итоге был выбран нынешний вариант, Hurricane.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года после исключения «Первого канала» и ВГТРК из Европейского вещательного союза (EBU).

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Теги
Израиль Украина Евровидение «Миротворец»
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