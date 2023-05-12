МВД: в Перми задержали похитивших собранные от имени Симоньян ₽7 млн на нужды спецоперации

Пермяков заподозрили в хищении ₽7 млн под видом сборов от имени Симоньян

Злоумышленники предлагали всем желающим перевести деньги на технику для военных, участвующих в спецоперации. Пожертвования собирались в каналах одного из мессенджеров, которые велись от имени Симоньян

Маргарита Симоньян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Полицейские задержали трех жителей Перми, которых заподозрили в хищении пожертвований, собиравшихся под предлогом помощи участникам спецоперации от имени главного редактора RT Маргариты Симоньян, сообщило МВД.

По данным следствия, подозреваемые создали в одном из мессенджеров несколько каналов, которые вели от имени Симоньян. Число подписчиков этих каналов превысило 100 тыс. В них злоумышленники сообщали, что нужно закупить технику для военных, участвующих в спецоперации, и предлагали всем желающим перевести деньги на банковские карты «волонтеров».

Суммы, которые переводились на карты мошенников, достигали 20 тыс. руб. Всего же за последние полтора месяца оборот такой схемы превысил 7 млн руб.

Симоньян обратилась в полицию, подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

На фоне боевых действий на Украине появились новые виды мошенничества. Так, в марте «Сбер» предупредил, что злоумышленники начали использовать схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ.

В частности, мошенники звонят потенциальной жертве под видом сотрудников полиции или ФСБ и сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и переводит с личного счета деньги на нужды украинских военных. Напуганная жертва, опасаясь обвинения в госизмене, не только переводит злоумышленникам собственные деньги, но и берет кредиты, чтобы таким образом помочь «вычислить сотрудника банка», причастного к мнимой краже персональных данных, предупредили в «Сбере».