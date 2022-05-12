Суд предупредил Улюкаева о возвращении в колонию в случае нарушений
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, досрочно освободившийся из колонии, не может менять постоянное место жительства без уведомления надзорного органа до истечения неотбытой части наказания, сообщается на сайте Московского районного суда Твери.
«Постановлением наложены ограничения, а именно — Улюкаев А.В. в течение оставшейся неотбытой части наказания обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением лица», — заявили в суде. В инстанции добавили, что Улюкаев должен раз в месяц отмечаться.
«В случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 79 УК РФ, условное осуждение ему может быть отменено, а осужденный направлен для исполнения оставшейся неотбытой части наказания», — добавили в суде. Согласно этой статье УДО могут отменить из-за нарушения правопорядка, совершения преступления или уклонения от наложенных судом обязанностей.
Улюкаев покинул колонию № 1 в Тверской области ранее 12 мая. С территории исправительного учреждения его вывез черный Range Rover. В колонии он провел пять с половиной лет из восьми, к которым его приговорил суд.
Московский районный суд удовлетворил ходатайство адвокатов об УДО Улюкаева 27 апреля, решение не было обжаловано. Инстанция указала, что цели наказания были достигнуты.
Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года во время передачи ему $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. На следующий день президент Владимир Путин снял министра с должности из-за утраты доверия. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам и штрафу в 130 млн руб. в декабре 2017 года. Тот вину не признал и назвал решение суда несправедливым.