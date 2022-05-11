В России число госпитализаций пациентов с COVID за сутки выросло на 13%
В России госпитализировали 1132 человека с коронавирусом, это на 13,2% больше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, рост числа госпитализаций зафиксирован в 42 субъектах, снижение — в 32, ситуация осталась без изменений в 11 регионах.
Больше всего госпитализировали в Москве (120), Санкт-Петербурге (90) и Московской области (52).
За последние сутки в России выявили 4102 новых случая коронавируса, умерли 98 человек, выздоровели 5043.
По данным оперштаба, всего с начала пандемии в стране зарегистрировали более 18,2 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 17,6 млн. По подсчетам оперштаба, умерли из-за COVID более 377 тыс. человек. Согласно апрельским данным Росстата, за все время пандемии с апреля 2020 года непосредственно от коронавируса в России скончались более 660 тыс. человек.
В конце апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил, что в июне в России возможна новая волна заболеваемости COVID. По мнению опрошенных РБК экспертов, новая волна коронавируса начнется в июне—июле. Они считают, что ее может вызвать распространение подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрон».