Власти разрешили ввести в эксплуатацию первый автомост из России в Китай

Российское министерство строительства и ЖКХ выдало разрешило ввести в эксплуатацию первый автомобильный мост через реку Амур, построенный в районе российского города Благовещенск и китайского города Хэйхэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Собеседник агентства в ведомстве отметил, что использование моста начнется сразу после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. «Если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мостовой переход начал бы работу после выдачи разрешения», — пояснил он.

Строительство моста началось в 2016 году. В конце ноября 2019 года его завершили.