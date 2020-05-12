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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая

Число зараженных в мире превысило 4 млн человек, в России — 221 тыс. По данным ВОЗ, Россия обошла Италию и Великобританию по числу заражений коронавирусом, новых заболевших выявили в китайском Ухане. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 11 мая превысило 221 тыс., за сутки оно выросло на 11 656 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 2009 человек (94 — за сутки).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Президент Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране, дальнейшие решения по ослаблению карантинных мер должны принимать главы регионов в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Путин также предложил принять новый пакет экономических мер для помощи гражданам и бизнесу.

  • Власти Сахалинской области решили ввести цифровые пропуска для въезда. Глава региона Валерий Лимаренко рассказал, что к нему обращаются жители Сахалина и Курильских островов, которые просят «закрыть регион». Он отметил, что при этом необходимо обеспечить работу важных отраслей экономики.

  • Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы. Среди них, в частности, несоблюдение правил подготовки к тестированию, неправильная процедура взятия биологического материала. Еще один фактор, который влияет на результативность тестирования, — это соблюдение правил транспортировки биоматериала уже после того, как в лаборатории провели тестирование. На результаты также может повлиять нарушение режима самоизоляции человеком, который сдал тест.

  • Роспотребнадзор предостерег от покупки тестов на коронавирус в интернете. Для диагностики коронавирусной инфекции можно использовать только официально зарегистрированные в России тест-системы, которые не продаются в Сети, заявили в ведомстве.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Показатели летальности среди пациентов с COVID-19 в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, к этому привело снижение удельного веса пневмоний среди инфицированных — с 25 до 20,6%; быстрая госпитализация заболевших и уменьшение темпов прироста пациентов. «Все это позволило иметь достаточно низкие показатели летальности в Российской Федерации, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом», — сказала Голикова.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4 млн человек, 278,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,1 млн человек, более 286 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,3 млн человек. Испания находится на втором месте (227 тыс.), Великобритания — на третьем (224 тыс.), Россия — на четвертом (221 тыс.), Италия — на пятом (219 тыс.).
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемиологические исследования по коронавирусу показывают, что большинство зараженных инфекцией болеют в тяжелой форме.
  • В США количество умерших пациентов с COVID-19 превысило 80 тыс.
    Больше всего умерших зарегистрировано в штате Нью-Йорк.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Польские ученые из Поморского научно-технологического парка разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией. Калькулятор, доступный онлайн, учитывает возраст, пол и наличие четырех хронических заболеваний: гипертонии, диабета второго типа, рака и сердечно-сосудистых проблем.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Президент США Дональд Трамп объяснил, что не носит маску в период пандемии коронавируса из-за того, что не подходит ни к кому на близкое расстояние. Он отметил, что все в Белом доме носят маски.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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