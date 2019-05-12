Власти Фуджейры опровергли информацию о взрывах в порту

Представители правительства эмирата Фуджейра (входит в состав Объединенных Арабских Эмиратов, ОАЭ) опровергли информацию о «мощных взрывах» в городском порту. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление пишет местное агентство Emirates.

Работа в порту, отметили власти, идет в обычном режиме. Средства массовой информации в правительстве эмирата в связи с этим призвали проверять точность и надежность своих источников. Других комментариев по этому поводу там не предоставили.

О «мощных взрывах» в порту Фуджейры со ссылкой на собеседников в Персидском заливе ранее 12 мая сообщали телеканал Al-Mayadeen и агентство Tansim. Хлопки, по их данным, были слышны рано утром — между 4:00 и 7:00 по местному времени.

Также в порту, указывали источники Tansim, произошел пожар на нескольких пришвартованных нефтетанкерах. В целом, уточняли собеседники, огонь успел распространиться на семь-десять перевозчиков. Являлось возгорание причиной или следствием взрывов, источники не поясняли. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.