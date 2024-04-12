Сотрудникам медсанчасти МВД позволят лечить арестованных в спецприемниках

В Госдуму внесли поправки, по которым арестованных будут лечить медсанчасти МВД

Согласно внесенным в Госдуму поправкам, тем, кто отбывает административный арест, медицинскую помощь будут оказывать сотрудники медико-санитарных частей МВД

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О порядке отбывания административного ареста», согласно которым тем, кто отбывает административный арест, медицинскую помощь будут оказывать сотрудники медико-санитарных частей МВД. Проект документа опубликован в думской электронной базе.

«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования организации медицинского обеспечения лиц, подвергнутых административному аресту, путем наделения полномочиями по оказанию им медицинской помощи медицинских работников в медико-санитарных частях МВД России по субъектам Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

В ней указано, что с 1 января 2023 года медработники медсанчастей МВД оказывают помощь тем, кто находится в центрах временного содержания иностранных граждан. Помимо центров, предназначенных для содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению из страны, к специальным учреждениям ведомства относятся также центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также специальные приемники для тех, кто отбывает административный арест.

Поправки позволят «обеспечить единый подход» к оказанию помощи лицам, содержащимся в спецучреждениях министерства, «оптимизировать нагрузку» на медработников, а также «организовать действенный контроль качества» оказываемой арестованным медпомощи, отмечается в записке.

«Предложение направлено на улучшение качества медицинского обслуживания. Однако есть риск, что медики, будучи в системе МВД, могут покрывать различные злоупотребления и даже преступления сотрудников. Именно поэтому мы всегда настаиваем на независимой гражданской медицине. Хотя и мотивация для этих врачей на «опогонивание», в том числе и материальная, понятна», — сказал РБК член СПЧ Кирилл Кабанов.

Член Общественной наблюдательной комиссии, врач, общественный деятель Мария Ботова считает поправки «оптимальным вариантом». «Даже странно, что медики, лечащие арестантов МВД, имели и пока еще продолжают находиться в ином статусе, чем медики, лечащие сотрудников, — пояснила она. — Вопросы вызывает правоприменение и, собственно, реализация. Насколько увеличится ФОТ [Фонд оплаты труда], из каких средств, как будет решен кадровый дефицит».

В финансово-экономическом обосновании говорится, что в штате спецприемников МВД 304 медработника, из них 17 врачей и 287 фельдшеров. Годовой фонд оплаты труда составляет 128,2 млн руб. Как указано в документе, в настоящее время медработники не получают выплаты, предусмотренные указом президента от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «в связи с тем, что спецприемники не относятся к медицинским организациям». Указ предусматривает повышение средней зарплаты младшего и среднего медперсонала до 100% от средней заработной платы, а врачей — до 200%.

«После включения штатной численности медицинских работников спецприемников в штат медицинских организаций системы МВД России годовой ФОТ с учетом обеспечения социальных гарантий, предусмотренных указом, составит 232,3 млн руб.», — говорится в обосновании.