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Эксперты предупредили о фальшивых уведомлениях по штрафам за карантин

Мошенники начали рассылать россиянам требования оплатить штраф в 4 тыс. руб. за выход из дома. При этом они ссылались на несуществующее постановление ФСИН, сообщили в Group-IB
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Специалисты компании Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности, обнаружили, что мошенники начали присылать фальшивые уведомления о необходимости заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

По данным экспертов, рассылка была произведена в пятницу, 10 апреля, через смс или мессенджеры, при этом в сообщениях были указаны фамилия, имя и отчество получателя. Получателям приходили уведомления с требованием оплатить штраф в 4 тыс. руб. по несуществующему постановлению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), рассказали в компании.

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В этих уведомлениях говорилось, что штраф якобы нужно было заплатить в течение суток переводом на номер абонента в Красноярском крае. Тех, кто звонил по указанному номеру, переводили на номер, который якобы принадлежит справочной службе МВД РФ.

По словам заместителя руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group-IB Сергея Никитина, подобные сообщения могли получить тысячи москвичей. «Людям приходит поддельная информация о том, что они что-то нарушили, и им предлагают перевести денежные средства на телефонный номер. Естественно, он оформлен на подставное лицо и никакого отношения ни к правительству Москвы, ни к каким-либо официальным органам власти не имеет», — рассказал он «Эху Москвы». Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе Group-IB, отправитель рассылки пока не найден.

Специалисты также сообщили, что мошенники использовали подобную схему и в прошлом году: тогда они рассылали уведомления о «штрафах» за посещение порносайтов.

В начале апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил закон, в соответствии с которым москвичам за нарушение режима самоизоляции грозит штраф до 5 тыс. руб. Кроме того, нарушители режима самоизоляции могут быть приговорены к более крупным штрафам — от 15 тыс. до 300 тыс. руб. — по федеральному Кодексу об административных правонарушениях.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Опрошенные РБК эксперты сообщили о возросшем числе мошеннических сообщений и сайтов, которые используют тему коронавируса, чтобы украсть у пользователей деньги или личные данные. По подсчетам Group-IB, доля фишинговых писем про коронавирусную инфекцию с вредоносным ПО составила 5% от всего вредоносного трафика в период с 13 февраля по 1 апреля. Большинство таких писем (65%) содержало в себе программы-шпионы, которые могут похищать данные банковских карт, логины и пароли, делать скриншоты и так далее. Второе место (31%) заняли вредоносные программы, которые тайно устанавливаются на устройство пользователя.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Group-IB, мошенники, коронавирус, штраф
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