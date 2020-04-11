Эксперты предупредили о фальшивых уведомлениях по штрафам за карантин

Мошенники начали рассылать россиянам требования оплатить штраф в 4 тыс. руб. за выход из дома. При этом они ссылались на несуществующее постановление ФСИН, сообщили в Group-IB

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Специалисты компании Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности, обнаружили, что мошенники начали присылать фальшивые уведомления о необходимости заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

По данным экспертов, рассылка была произведена в пятницу, 10 апреля, через смс или мессенджеры, при этом в сообщениях были указаны фамилия, имя и отчество получателя. Получателям приходили уведомления с требованием оплатить штраф в 4 тыс. руб. по несуществующему постановлению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), рассказали в компании.

В этих уведомлениях говорилось, что штраф якобы нужно было заплатить в течение суток переводом на номер абонента в Красноярском крае. Тех, кто звонил по указанному номеру, переводили на номер, который якобы принадлежит справочной службе МВД РФ.

По словам заместителя руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group-IB Сергея Никитина, подобные сообщения могли получить тысячи москвичей. «Людям приходит поддельная информация о том, что они что-то нарушили, и им предлагают перевести денежные средства на телефонный номер. Естественно, он оформлен на подставное лицо и никакого отношения ни к правительству Москвы, ни к каким-либо официальным органам власти не имеет», — рассказал он «Эху Москвы». Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе Group-IB, отправитель рассылки пока не найден.