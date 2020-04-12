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Пандемия коронавируса ,  
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Женские консультации в Москве приостановят плановый прием беременных

Прийти на прием смогут только те, кому нужно встать на учет по беременности, провести скрининговое УЗИ или ввести антирезусный иммуноглобулин. Передать анализы можно будет через родственников, а обсудить их с врачом — по телефону
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Москве на фоне распространения коронавируса для беременных временно ограничат посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений, сообщает столичный департамент здравоохранения.

«Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19», — пояснили в ведомстве.

Прийти на прием разрешается лишь, чтобы встать на учет по беременности, провести скрининговое УЗИ или ввести антирезусный иммуноглобулин.

Плановые же посещения временно ограничиваются. Передать анализы власти предложили беременным через родственников или знакомых. Обсудить их результаты, а также оформить больничный лист или декретный отпуск у врача можно будет по телефону.

Минздрав предупредил о росте числа смертей при родах из-за коронавируса
Общество

Беременные, как и пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями, находятся в группе риска по коронавирусу. В конце марта Минздрав предупредил, что заражение COVID-19 повышает риски для женщин при родах и проведении аборта, которые в разгар заболевания сопряжены «с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений».

В середине марта больницы Москвы ввели ограничения на посещение пациентов и объявили карантин. Как сообщал РБК главврач ГКБ им. Ф.И.Иноземцева Александр Митичкин, в городе также ограничили партнерские роды и дни открытых дверей.

Число инфицированных коронавирусом в России за последние сутки выросло на 2186 и составило 15 770 человек. Большинство новых случаев заражения зарегистрировали в Москве — 1306, всего с начала эпидемии в столице известно о 10 158 случаях заболевания.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва, женская консультация, беременные
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