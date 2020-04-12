Женские консультации в Москве приостановят плановый прием беременных

Прийти на прием смогут только те, кому нужно встать на учет по беременности, провести скрининговое УЗИ или ввести антирезусный иммуноглобулин. Передать анализы можно будет через родственников, а обсудить их с врачом — по телефону

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Москве на фоне распространения коронавируса для беременных временно ограничат посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений, сообщает столичный департамент здравоохранения.

«Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19», — пояснили в ведомстве.

Прийти на прием разрешается лишь, чтобы встать на учет по беременности, провести скрининговое УЗИ или ввести антирезусный иммуноглобулин.

Плановые же посещения временно ограничиваются. Передать анализы власти предложили беременным через родственников или знакомых. Обсудить их результаты, а также оформить больничный лист или декретный отпуск у врача можно будет по телефону.