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«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
Цены будут повышены с 15 апреля. В этот же день на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва — Санкт-Петербург вводятся в действие сезонные тарифы
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Стоимость проезда по платным участкам автомобильных дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва — Санкт-Петербург» будет повышена с 15 апреля 2019 года, сообщает ГК «Автодор». В сообщении компании подчеркивается, что корректировка тарифов производится «в рамках ежегодной индексации платы за проезд с учетом изменения потребительских цен в 2018 году».

По данным Росстата, в 2018 года инфляция составила 4,26%. Ставки повышенных в соответствии с ней тарифов «Автодор» пока не раскрыл, пообещав обнародовать их 15 апреля.

При этом в компании отметили, что утвержденная правительством РФ программа деятельности «Автодор» предусматривает индексацию тарифов на трассе М-4 «Дон» для легковых автомобилей на 5–10 руб. (в зависимости от платного участка), а для большегрузов — на 10–40 руб.

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Кроме того, с 15 апреля на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва — Санкт-Петербург вводятся сезонные тарифы, которые будут действовать до 13 октября. В частности, стоимость проезда легкового автомобиля по участку с 208-го по 543 километр автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург (от Твери до Великого Новгорода) с учетом индексации и сезонного изменения составит при оплате наличными или банковской картой 770 руб. сейчас 660 руб.

​«Практика установления сезонных тарифов действует в госкомпании «Автодор» с 2016 года. Она помогает равномерно распределить транспортные потоки в летний период», — говорится в сообщении компании.

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В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» ​​с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни. Действие тарифов выходного дня на М-3 будет распространяться также на праздничные дни и пятницы, а также на 30 апреля, 8 мая, 30 и 31 декабря 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Автодор», платные дороги
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