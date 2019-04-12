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Москва обогнала Милан и Лос-Анджелес по скорости роста цен на жилье
В рейтинге CBRE российская столица заняла шестое место по скорости роста цен на жилье. В прошлом году в Москве он составил 8,9%, выяснили специалисты. Чуть меньше этот показатель в Милане (7%) и Лос-Анджелесе (6,4%)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты международного консалтингового агентства CBRE проанализировали рынки недвижимости в разных городах мира и составили несколько рейтингов, где сравнили ценовую политику в каждом. Соответствующий релиз поступил в РБК.​ Согласно результатам исследования, Москва оказалась в списке из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье и заняла там шестое место.

Всего эксперты исследовали стоимость жилья и его аренды в 35 ключевых городах мира. Среди них, пояснила директор по исследованиям рынка жилой недвижимости CBRE Дженнет Сибритс, — технологические центры (Шэньчжэнь и Бангкок), традиционные столицы (Рим и Лиссабон), а также быстро развивающиеся города, например Дубай и Йоханнесбург.

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Выбор именно этих городов для анализа, по словам Сибритс, был обусловлен стремлением «стимулировать инновации, наращивать численность рабочей силы и населения, а также создавать новые коммерческие возможности для бизнеса».

Всего в исследовании CBRE — четыре рейтинга. Первые два касаются стоимости и скорости роста цен на жилую недвижимость, последние отвечают на те же вопросы, но относительно аренды.

Самая высокая стоимость жилья

В рейтинг десяти городов мира с наиболее высокой стоимостью жилой недвижимости Москва не вошла. Его, отмечают представители агентства, по традиции возглавил Гонконг. Средняя цена отдельной квартиры там составила $1 235 220, средняя цена за 1 кв. фут (0,093 кв. м) — $2091. На втором месте — Сингапур. Приобрести недвижимость в среднем здесь можно за $874 372, а 1 кв. фут обойдется в $1063. Власти обоих городов, напоминают эксперты, в прошлом году ввели меры, направленные на замедление роста цен.

Также в списке мест с наиболее дорогой недвижимостью оказался Шанхай ($872 555 и $714 соответственно), Ванкувер, где за жилье в среднем придется заплатить $815 322 и Шэньчжэнь ($680 283 и $726). Замыкают список Париж и Пекин. В столице Франции средняя цена недвижимости, по данным специалистов, — $625 299, в китайской — $629 276.

Самый быстрый рост цен

Список из десяти городов мира, в которых, по версии CBRE, стоимость жилой недвижимости растет быстрее, чем в остальных регионах, возглавила Барселона. Средний рост за последний год там составил 16,9%. Следом идет Дублин (11,6%), а завершает тройку лидеров Шанхай (11,2%).

Москва заняла шестую строчку (8,9%). Чуть меньше, чем в российской столице, цена растет в Кейптауне и Милане (8,7 и 7% соответственно). Завершают этот раздел рейтинга Лос-Анджелес (6,4%) и Стамбул (6,1%).

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«В Москве в 2018 году, — отметила, комментируя результаты исследования участник партнерской сети CBRE, управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, — первичная жилая недвижимость подорожала в рублевом выражении». Если к началу прошлого года средняя стоимость 1 кв. м жилья в российской столице (исключая сегмент апартаментов и новостройки Новой Москвы) составляла 240 100 руб., то в четвертом квартале 2018 года она достигла 256 400 руб., указала она, заметив, что за год новостройки в столице выросли в цене на 6,8%.

Крупнейший сегмент рынка — жилье эконом- и комфорт-класса — стал дороже на 7,5%, отметила Литинецкая, добавив, однако, что в долларовом выражении московское жилье подешевело.

Самая высокая и самая быстрорастущая арендная плата

Первую строчку в списке городов, где дороже всего снимать жилье, занял Нью-Йорк: среднемесячная арендная плата составляет здесь $2844. За ним следуют Абу-Даби ($2807), Гонконг ($2777), экономическая столица Саудовской Аравии Джидда ($2399) и Лондон ($2389).

В топ-5 по наиболее высокому годовому росту аренды попали Лиссабон (20,9%), Мадрид (11,1%), Гонконг (8%), Дублин (7,8%) и Барселона (7,7%).

Во всех упомянутых городах, отметила Сибритс, наблюдаются рост спроса и дефицит предложения.

Авторы: Надежда Федорова, Евгения Маляренко
Теги: Москва, жилая недвижимость, Рейтинг
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