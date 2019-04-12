Москва обогнала Милан и Лос-Анджелес по скорости роста цен на жилье

Москва обогнала Милан и Лос-Анджелес по скорости роста цен на жилье

В рейтинге CBRE российская столица заняла шестое место по скорости роста цен на жилье. В прошлом году в Москве он составил 8,9%, выяснили специалисты. Чуть меньше этот показатель в Милане (7%) и Лос-Анджелесе (6,4%)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты международного консалтингового агентства CBRE проанализировали рынки недвижимости в разных городах мира и составили несколько рейтингов, где сравнили ценовую политику в каждом. Соответствующий релиз поступил в РБК.​ Согласно результатам исследования, Москва оказалась в списке из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье и заняла там шестое место.

Всего эксперты исследовали стоимость жилья и его аренды в 35 ключевых городах мира. Среди них, пояснила директор по исследованиям рынка жилой недвижимости CBRE Дженнет Сибритс, — технологические центры (Шэньчжэнь и Бангкок), традиционные столицы (Рим и Лиссабон), а также быстро развивающиеся города, например Дубай и Йоханнесбург.

Выбор именно этих городов для анализа, по словам Сибритс, был обусловлен стремлением «стимулировать инновации, наращивать численность рабочей силы и населения, а также создавать новые коммерческие возможности для бизнеса».

Всего в исследовании CBRE — четыре рейтинга. Первые два касаются стоимости и скорости роста цен на жилую недвижимость, последние отвечают на те же вопросы, но относительно аренды.