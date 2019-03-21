Росреестр определил стоимость всей недвижимости России

Кадастровая стоимость учтенного в России недвижимого имущества по итогам прошлого года превысила 672 трлн руб. Об этом сообщила руководитель Росреестра Виктория Абрамченко на итоговом заседании коллегии ведомства, передает «РИА Новости».

«По состоянию на 1 января 2019 года в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) учтено 162,5 млн объектов недвижимости, а суммарная кадастровая стоимость всей учтенной недвижимости превысила 672 трлн руб.», — сообщила она.

Абрамченко указала, что общая стоимость земельных участков превысила 124 трлн руб. Оставшаяся сумма приходится на другие объекты недвижимости.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли. Он подчеркнул, что за последние 30 лет ситуация в сфере недвижимости изменилась. По его словам, государство не всегда располагает необходимыми ему сведениями о том или ином объекте, а также его реальных хозяевах.