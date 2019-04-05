Россия обогнала США и Великобританию по темпам роста цен на элитное жилье

Россия вошла в тридцатку стран с самым высоким темпом роста цен на элитную недвижимость в 2018 году, подсчитали аналитики Knight Frank. Сильнее всего в мире подорожали элитные квартиры в Словении, на Мальте и в Китае

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Россия за прошлый год поднялась с 57-го на 26-е место в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость, следует из данных отчета Knight Frank Global House Price Index за 2018 год (есть у РБК). Цены в России за год выросли на 4,9%. В рейтинге за 2017 было отмечено снижение цен в России на 3%, больше элитные квартиры тогда подешевели только в Перу и на Украине.

В этом году в рейтинге представлено 56 стран (в рейтинг в этом году не вошли Сербия, Македония, Саудовская Аравия). В 86% из них цены на элитную недвижимость выросли, но в целом динамика роста замедляется. Средние цены за год выросли на 4,3%, что стало самым низким показателем с третьего квартала 2016 года, отмечают аналитики Knight Frank.

Лидирует по темпам роста цен Словения (+15,1%), которая впервые возглавила рейтинг. В отчете приводятся данные Международного валютного фонда, который оценил экономический рост Словении в 4,5% в 2018 году. Спрос на недвижимость в стране с 2009 года вырос почти в два раза — с 5,7 тыс. до 10 тыс. сделок.

Исландия, лидировавшая в рейтинге прошлом году, сместилась на 17-е место: рост цен за прошлый год составил 6,9% по сравнению с приростом на 15% в 2017-м. Гонконг со второго места сместился на 22-е. «Потеря Гонконгом позиций стала ожидаемым последствием ужесточения жилищной политики в июне 2018 года, волатильности фондового рынка, укрепления валюты», — отмечается в отчете. В Гонконге, в частности, была увеличена ставка налога на квартиры, в которых никто не живет, прошла национализация некоторых земельных участков, снились цены на социальное жилье.