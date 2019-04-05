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Россия обогнала США и Великобританию по темпам роста цен на элитное жилье
Россия вошла в тридцатку стран с самым высоким темпом роста цен на элитную недвижимость в 2018 году, подсчитали аналитики Knight Frank. Сильнее всего в мире подорожали элитные квартиры в Словении, на Мальте и в Китае
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Россия за прошлый год поднялась с 57-го на 26-е место в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость, следует из данных отчета Knight Frank Global House Price Index за 2018 год (есть у РБК). Цены в России за год выросли на 4,9%. В рейтинге за 2017 было отмечено снижение цен в России на 3%, больше элитные квартиры тогда подешевели только в Перу и на Украине.

В этом году в рейтинге представлено 56 стран (в рейтинг в этом году не вошли Сербия, Македония, Саудовская Аравия). В 86% из них цены на элитную недвижимость выросли, но в целом динамика роста замедляется. Средние цены за год выросли на 4,3%, что стало самым низким показателем с третьего квартала 2016 года, отмечают аналитики Knight Frank.

Лидирует по темпам роста цен Словения (+15,1%), которая впервые возглавила рейтинг. В отчете приводятся данные Международного валютного фонда, который оценил экономический рост Словении в 4,5% в 2018 году. Спрос на недвижимость в стране с 2009 года вырос почти в два раза — с 5,7 тыс. до 10 тыс. сделок.

Исландия, лидировавшая в рейтинге прошлом году, сместилась на 17-е место: рост цен за прошлый год составил 6,9% по сравнению с приростом на 15% в 2017-м. Гонконг со второго места сместился на 22-е. «Потеря Гонконгом позиций стала ожидаемым последствием ужесточения жилищной политики в июне 2018 года, волатильности фондового рынка, укрепления валюты», — отмечается в отчете. В Гонконге, в частности, была увеличена ставка налога на квартиры, в которых никто не живет, прошла национализация некоторых земельных участков, снились цены на социальное жилье.

В тройке лидеров по приросту цен после Словении — Мальта (+11,8%) и Китай (+10,7%). Но Китай постепенно может потерять свои позиции. «Два года назад в Китае был зафиксирован рост цен на 30–40%, и хоть цены в целом продолжили расти, в Китае прогнозируют падение продаж. Ослабление регулирования в сегменте будет происходить более медленными темпами, чем ожидалось», — говорится в отчете.

По словам директора департамента по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марины Шалаевой, растет востребованность Мальты из-за привлекательных паспортных программ для получения гражданства, и это привело к тому, что за год она поднялась с 11-го на 2-е место по росту цен.

В восьми странах цены на элитное жилье снизились, больше всего в Финляндии (–2,9%), Израиле (–2,1%) и Австралии (–1,9%). Цены на элитную недвижимость в Финляндии снижаются не первый год, а в Израиле и Австралии по результатам 2017-го цены, напротив, росли на 2,6 и 8,3% соответственно.

Среди европейских стран цены снизились также в Швейцарии (–0,1%), Италии (–0,8%), Швеции (–1,5%). В то же время Португалия (6,1%) обогнала Германию (5,4%), а Греция, где год назад цены снижались, получила прирост в 2,4%. Великобритания с ростом на 2,5% опустилась на 40-е место. Замедлился рост и в США: 4,7% против 6,3% годом ранее.

Благодаря улучшению позиций Мексики, Колумбии и Чили (9,9%, 8,1% и 6,9% соответственно) Южная Америка стала лидирующим регионом мира по финансовым показателям. Самым слабым регионом стала Африка, где рост составил всего 1,6%.

Автор: Надежда Федорова
Теги: элитная недвижимость
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