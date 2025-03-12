Директор ФСИН сообщил о нехватке почти 54 тыс. сотрудников

Дефицит сотрудников ФСИН достиг 23%, сообщил Аркадий Гостев. По его словам, более 45% работников увольняются еще до выхода на пенсию. Год назад глава ФСИН оценивал нехватку кадров почти в 20%

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Дефицит сотрудников ФСИН достиг 23%, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, его слова приводит ТАСС.

«Личный состав выполняет поставленные задачи в условиях значительного некомплекта, который за последние 5 лет вырос и достиг 23%», — сказал Гостев на расширенной коллегии по итогам работы за 2024 год.

Он уточнил, что не хватает 53 975 сотрудников. При этом в 16 регионах дефицит младшего начальствующего состава превышает 40%, в 29 регионах — 30%, в Тульской области — 55%. В Смоленской области не занята практически каждая вторая должность в воспитательных и режимных подразделениях, а в Москве — в подразделениях охраны, отметил генерал. «В совокупности количество уволенных на треть больше [количества] принятых на службу», — заметил он. При этом более 45% работников увольняются еще до выхода на пенсию.

Увольнения он объяснил «ростом нагрузок, возложением новых функций и задач, не обеспеченных финансовыми и кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью».

Год назад глава ФСИН оценивал нехватку кадров почти в 20%. «За прошедший год некомплект увеличился почти на 4%, выйдя к серьезной отметке — 19%», — говорил он.

На прошлой неделе глава МВД Владимир Колокольцев также сообщил об острой дефиците работников. По его словам, общее количество вакантных должностей за год выросло более чем на 33 тыс., ведомству не хватает свыше 170 тыс. сотрудников.

«В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточно нарядов сократилось на четверть, практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за шесть лет», — пояснил Колокольцев. По его словам, только за прошлый год уволился каждый второй сотрудник с выслугой более десяти лет. В мае прошлого года глава МВД утверждал, что один участковый «работает за четверых».

«Знаю, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растет некомплект личного состава. Министр постоянно ставит эти вопросы, и проблема, конечно, комплексная, системная, требующая решений по всем направлениям», — заметил президент Владимир Путин, принимавший участие в расширенном заседании коллегии ведомства.