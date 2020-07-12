СМИ сообщили о ДТП с участием сына экс-министра спорта

Хоккеист Артем Иванюженков, приходящийся сыном бывшему министру спорта Борису Иванюженкову, насмерть сбил велосипедиста в подмосковном Подольске, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Информацию об этом подтвердил Telegram-канал «112».

«Сегодня в Подольске Артем Иванюженков <...> столкнулся с велосипедистом, отчего последний погиб», — сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, авария на Октябрьском проспекте в Подольске произошла около 22:25 мск 11 июля, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Московской области. Велосипедиста 1975 года рождения сбил автомобиль BMW X6, за рулем которого находился водитель 1998 года рождения. В результате аварии велосипедист умер, сообщили агентству в ведомстве.

Мужчина скончался до приезда скорой, передает Telegram-канал «112». По его данным, автомобиль BMW X6, которым управлял Иванюженков, был оформлен на его мать. По предварительной информации, правила дорожного движения сын экс-министра не нарушал, алкоголя в его крови не найдено.

Артем Иванюженков — сын бывшего министра спорта и экс-депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, который является действующим членом правления российской Федерации хоккея.