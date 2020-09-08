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Общество ,  
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Интерпол заявил о росте числа преступлений против детей из-за пандемии

Причиной в полицейской организации назвали в том числе закрытие школ и активность потенциальных преступников в Даркнете
Фото: Laurent Cirpiani ./ AP
Фото: Laurent Cirpiani ./ AP

Интерпол опубликовал доклад, из которого следует, что пандемия коронавируса привела к росту числа преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Международная организация уголовной полиции назвала несколько причин такой тенденции.

Так, дети становились более легкой мишенью для потенциальных преступлений из-за закрытия школ и других детских учреждений. Помимо этого, несовершеннолетние стали проводить больше времени в онлайне, где могли стать потенциальной целью преступников. При этом социальные службы, которые должны были следить за безопасностью детей, некоторое время не работали, что также могло привести к ухудшению ситуации. И-за пандемии могли быть нарушены связи между правоохранительными органами разных стран, выявлявшими преступников.

В Интерполе, помимо этого, зафиксировали повышение активности сайтов в Даркнете, на форумах которых собирались потенциальные преступники. Выросло число посетителей и на сайтах, где демонстрировались сцены насилия с несовершеннолетними.

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что нынешнее ухудшение ситуации — «верхушка айсберга». По его словам, в действительности ситуация может быть намного хуже. «Важно помнить, что каждое фото или видеосвидетельство насилия над несовершеннолетними является уликой настоящего преступления.

Автор: Артем Филипенок
Теги: интерпол
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