Экс-совладельца сети Spar в России отправили под домашний арест

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Бывшего совладельца компании «ТД Интерторг» (управляла сетью Spar в России) Аллахверди Абдуллаева отправили под домашний арест в рамках дела о хищении более 8 млрд руб. у Сбербанка, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

«Суд избрал домашний арест, разрешив гулять с 10.00 до 12.00 не далее 500 метров от квартиры», — говорится в сообщении.

О такой мере пресечения ходатайствовало следствие, обвиняемый возражал, добавили в пресс-службе.

О задержании Абдуллаева и двух топ-менеджеров «ТД Интерторг» источники РБК сообщили 10 марта. Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ приехали к ним с обысками в 6 утра, следственные действия проводились по 36 адресам, говорили собеседники РБК. Помимо Абдуллаева были задежаны юрист Ольга Куцыпина и финансовый директор Марианна Левинтова. Также задержали Игоря Защерского, который, как считает следствие, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета других банков.