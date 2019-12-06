Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

Самый крупный франчайзи голландского SPAR в России задолжал поставщикам почти 3 млрд руб. Его партнеры грозят исками о банкротстве, а сама компания планирует провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов

Фото: Почуев Михаил / ТАСС

За последние два месяца на портале «Федресурс» появилось семь заявлений компаний-контрагентов «ТД Интерторг» о намерении обратиться в суд с заявлением о его банкротстве. «ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR. Часть поданных заявлений признана несостоятельными, так как компании еще не обращались в арбитраж с требованием возмещения задолженности.

С января по начало декабря 2019 года компания выступает ответчиком по 207 арбитражным делам на сумму 2,9 млрд руб. Для сравнения, в 2018-м таких дел было только 58, а сумма требований составляла 378,6 млн руб.

Среди обратившихся в суд с требованием о взыскании задолженности — крупнейшие компании России, от производителей овощной, мясной и молочной продукции до поставщиков прохладительных напитков и сигарет. Одной из последних о подобном намерении сообщила пивоваренная компания Heineken.

Торговый дом «Абрико» — поставщик SPAR, который тоже намерен обратиться с иском о банкротстве, — уже прекратил поставки в сеть в ноябре из-за накопившейся дебиторской задолженности, уточнил РБК директор компании Михаил Самсонов. Представитель племенного завода «Приневское» также подтвердил намерение подать иск к «ТД Интерторг». По его словам, предприятие прекратило поставки торговой сети еще в октябре из-за невыполнения условий оплаты по договору. Сумму финансовых претензий представитель «Приневского» при этом не уточнил.

На материнском рынке «ТД Интерторг», в Санкт-Петербурге, компания начала закрывать точки SPAR, говорит Самсонов. По данным источников «РБК Санкт-Петербург», компания планирует закрыть около 40 точек. А два источника РБК, осведомленных о делах поставщиков «ТД Интерторг», утверждают, что количество ликвидируемых магазинов «превысит сотню».