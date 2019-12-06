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Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
Самый крупный франчайзи голландского SPAR в России задолжал поставщикам почти 3 млрд руб. Его партнеры грозят исками о банкротстве, а сама компания планирует провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов
Фото: Почуев Михаил / ТАСС

За последние два месяца на портале «Федресурс» появилось семь заявлений компаний-контрагентов «ТД Интерторг» о намерении обратиться в суд с заявлением о его банкротстве. «ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR. Часть поданных заявлений признана несостоятельными, так как компании еще не обращались в арбитраж с требованием возмещения задолженности.

С января по начало декабря 2019 года компания выступает ответчиком по 207 арбитражным делам на сумму 2,9 млрд руб. Для сравнения, в 2018-м таких дел было только 58, а сумма требований составляла 378,6 млн руб.

Среди обратившихся в суд с требованием о взыскании задолженности — крупнейшие компании России, от производителей овощной, мясной и молочной продукции до поставщиков прохладительных напитков и сигарет. Одной из последних о подобном намерении сообщила пивоваренная компания Heineken.

Торговый дом «Абрико» — поставщик SPAR, который тоже намерен обратиться с иском о банкротстве, — уже прекратил поставки в сеть в ноябре из-за накопившейся дебиторской задолженности, уточнил РБК директор компании Михаил Самсонов. Представитель племенного завода «Приневское» также подтвердил намерение подать иск к «ТД Интерторг». По его словам, предприятие прекратило поставки торговой сети еще в октябре из-за невыполнения условий оплаты по договору. Сумму финансовых претензий представитель «Приневского» при этом не уточнил.

На материнском рынке «ТД Интерторг», в Санкт-Петербурге, компания начала закрывать точки SPAR, говорит Самсонов. По данным источников «РБК Санкт-Петербург», компания планирует закрыть около 40 точек. А два источника РБК, осведомленных о делах поставщиков «ТД Интерторг», утверждают, что количество ликвидируемых магазинов «превысит сотню».

Что такое «ТД Интерторг»

Компания развивает FMCG-сети SPAR (по франшизе), «Семья» и «Идея». На начало октября 2019 года под ее управлением работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов SPAR. У «ТД Интерторг» прямая лицензия на развитие в нескольких регионах, в частности в Москве и области, Санкт-Петербурге и области, в Республике Карелия, а также в Псковской, Вологодской Новгородской, Мурманской и Архангельской областях.

В презентации компании говорится, что в июле 2019 года она получила от SPAR International одобрение на развитие бренда по договору субфраншизы с аптеками и пунктами приема химчистки в Северо-Западном регионе, Москве и Московской области. По данным СПАРК, по итогам 2018 года выручка «ТД Интерторг» снизилась на 0,8% по сравнению с 2017-м и составила 73,9 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 30%, до 721,5 млн руб.

Глобальная сеть SPAR сегодня, по данным отчетности, насчитывает более 13,1 тыс. магазинов в 48 странах. Выручка компании за 2018 год составила €35,8 млрд.

Совладелец «ТД Интерторг» Мушвиг Абдуллаев сообщил РБК, что до середины января 2020 года компания будет проводить реструктуризацию, включающую закрытие некоторых магазинов, в частности в Карелии, Мурманске, Архангельске. От какого количества точек планируется избавиться в Москве и Санкт-Петербурге, он не уточнил, однако заверил, что «ТД Интерторг» рассчитается со всеми поставщиками в полном объеме. «В «Федресурсе» любая компания может разместить любую информацию. Должны быть соблюдены все юридические процедуры для настоящей подачи заявления о банкротстве», — прокомментировал Абдуллаев намерения контрагентов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве «ТД Интерторг».

В SPAR Russia, российском подразделении компании, не комментируют проблем франчайзи.

Проблемы испытывает и сеть «Семья»: компания увольняет линейных сотрудников (кассиров, грузчиков и т.п.), управляющие магазинов получают инструкции о закрытии, сообщала «Фонтанка».

По мнению гендиректора компании «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, есть две основные причины возникших у ретейлера проблем. В последние годы «ТД Интерторг» активно вкладывал средства в формат гипермаркетов, для которого также покупал земельные участки. «Они просто надорвались. В целом это проблемный формат, от которого остальные ретейлеры пытаются отказаться. Кроме того, сейчас вернуть часть средств при помощи продажи невозможно — это не очень ликвидное имущество, часть гипермаркетов в собственных торговых центрах не достроены», — говорит Бурмистров. По его данным, вся программа инвестиций в гипермаркеты составляла около 5 млрд руб. Только магазины SPAR в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны были открыться в собственных торговых центрах в 2020 году, стоили около 2 млрд руб.

Кроме того, по словам Бурмистрова, «ТД Интерторг» проводил довольно агрессивную политику в отношениях с поставщиками, поэтому многие из них решили не идти навстречу компании, а сразу обращались в суд.

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова, Надежда Федорова
Теги: ретейл, реструктуризация, SPAR
РБК
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