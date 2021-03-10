ФСБ задержала экс-совладельца сети магазинов Spar

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Какая недвижимость всегда работает и приносит инвесторам доход Партнерский материал, 11:46 Загитова призналась в желании возобновить карьеру Спорт, 11:46 Власти России ввели меры против Twitter. Главное Технологии и медиа, 11:39 Число заражений COVID-19 в России сократилось до минимума с 1 октября Общество, 11:37 Умер сыгравший в «Начальнике Чукотки» актер Иосиф Конопацкий Общество, 11:32 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 марта Общество, 11:32 Путин поручил проверить зарплаты на соответствие майским указам Общество, 11:28 Aurus выпустил пилотную партию седанов Senat Авто, 11:27 Операторы оценили возможности Роскомнадзора по замедлению Twitter Технологии и медиа, 11:24 Эксперты оценили данные о длительности зимы и лета к 2100 году для России Общество, 11:17 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 11:17 Малкин набрал очки в пятом матче НХЛ подряд Спорт, 11:13 Зачем ИТ-компании нужны посредники между продуктом и клиентом Pro, 11:12 Маск разбогател за день на рекордные $25 млрд Бизнес, 11:07
Общество ,  
0 

ФСБ задержала экс-совладельца сети магазинов Spar

Сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг». Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка
Сбербанк SBER ₽287,49 +0,59% Купить
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В среду, 10 марта, сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, говорят собеседники РБК.

«Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников», — рассказал РБК источник. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСБ.

По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», рассказал источник в полиции. Он также отметил, что сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.

Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб.», — сообщил источник.

По словам собеседника РБК, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители «ТД Интерторг» распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он.

Читайте на РБК Pro
Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg Управление проектами: как это поможет достичь цели бизнеса От штрафа до тюрьмы: чем рискует гендиректор, нарушая Трудовой кодекс Почему накаляется борьба между ИТ-гигантами — The Economist

В феврале прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию банкротом.

Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управлял более чем 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе. Компания прекратила свою деятельность в 2020 году и закрыла все свои магазины.

«ТД Интерторг» ранее управлял сетями Spar и «Народная семья». Сейчас компания находится в стадии ликвидации. В структуре собственников указана компания ООО «Интергрупп». Совладельцами этой компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз», 1% уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала «ТД Интерторг».

Автор
Дмитрий Серков
SPAR ФСБ Санкт-Петербург
Материалы по теме
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter